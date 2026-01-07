Dan Şucu, probleme la Genoa! Protest al fanilor împotriva patronului: "Răbdarea începe să se termine" - Antena Sport

Dan Şucu nu are viaţă uşoară la Genoa, iar fanii echipei din Serie A încep să îşi piardă răbdarea. Aflată pe locul 17 în Serie A, Genoa încearcă să iasă din criză, dar reacţia clubului nu a fost pe măsura aşteptărilor fanilor.
Asta şi pentru că Dan Şucu, patronul clubului, le-a promis în luna decembrie transferuri. După o săptămână de la startul perioadei de transferuri, fanii şi-au exprimat nemulţumirile chiar la baza de antrenament a echipei.
Fanii lui Genoa, mesaj pentru Dan Şucu
Potrivit pianetagenoa1893.net, fanii lui Genoa au afişat un banner care se referă la declaraţia lui Dan Şucu din luna decembrie. Trei grupuri de suporteri s-au semnat: 5R, CRB şi LR.
“Crăciunul a trecut, iar Boboteaza nu ne-a adus niciun cadou! Vântul va purta toate promisiunile!! Aveți grijă, răbdarea începe să se termine”, scrie pe bannerul afişat de fanii lui Genoa la baza de antrenament.
Înainte de Crăciun, Dan Şucu le-a promis o surpriză fanilor lui Genoa, în luna ianuarie: “Cadou de Crăciun mi-aș dori mai multe rezultate pozitive. Va fi o surpriză în ianuarie, dar nu pot să vă spun de acum”, este declaraţia la care fac referire fanii lui Genoa.
Echipa patronată de Dan Şucu încearcă să se salveze de la retrogradare în acest sezon, fiind pe locul 17 în acest moment, primul loc deasupra liniei roşii.
După victoria de pe 8 decembrie cu Udinese, sco 2-1, au urmat trei înfrângeri la rând, cu Inter, Atalanta şi AS Roma, în timp ce în ultima etapă, Genoa a remizat pe teren propriu cu Pisa, scor 1-1. Următorul meci al echipei lui Dan Şucu este joi, pe San Siro, contra lui AC Milan.
- Parma – Inter, 21:45, LIVE SCORE. Cristi Chivu se luptă cu fosta lui echipă
- Răspunsul lui Pep Guardiola atunci când a fost întrebat dacă îl aduce de la Inter pe titularul lui Cristi Chivu!
- “Să se ridice în picioare și să aplaude îndelung!”. Cum va fi primit Cristi Chivu la Parma – Inter
- Cesc Fabregas, mesaj categoric despre Cristi Chivu după ce s-a apropiat de Inter în Serie A: „El ar trebui să facă asta”
- “Dacă aș fi antrenor în viața asta, aș vrea să fiu precum Chivu”. Complimentul suprem pentru tehnicianul român