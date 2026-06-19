CFR Cluj merge la TAS! Ardelenii vor să scape de plata unei sume uriașe pentru un fost jucător

CFR Cluj va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv pentru a încerca să evite plata sumei de 612.666.63 de euro către Alessandro Micai, fostul fotbalist al ardelenilor care a reclamat restanțe financiare și aplicarea unui tratament abuziv. Anunțul a fost făcut de Neluțu Varga, patronul “feroviarilor”, care a aruncat o “săgeată” înspre portar și a ținut să îi liniștească pe fanii echipei pe care o reprezintă.
CFR Cluj a primit acum câteva zile o veste proastă după ce Alessandro Micai s-a adresat către Dispute Resolution Chamber și a avut câștig de cauză. Portarul venit în 2025 la clubul din Gruia a acuzat faptul că de când a ajuns în Liga 1 până în noiembrie nu a primit niciun ban, cerând în acea lună și rezilierea contractului.
CFR ripostează în disputa legală cu Alessandro Micai
Odată cu decizia instanței menționate anterior, CFR Cluj a fost obligată să îi plătească 612.666,63 euro jucătorului de 32 de ani. Cu toate acestea, ardelenii nu au de gând să facă asta și vor să meargă la TAS pentru a-și căuta dreptatea.
“Mergem la TAS! Lucrurile nu rămân așa. Am avut și noi motive să ne plângem de el. De viața lui extrasportivă… Dar nu vreau să spun mai multe. Se ocupă avocații și lucrurile nu vor rămâne așa
Plătim amenda de la FIFA și am achitat deja jumătate din sumele pentru care erau litigii. Plătim tot. Nu vor fi probleme. Lucrurile se vor așeza, ca să pornim treabă fără probleme și să avem un sezon reușit și în Europa și în campionat“, a spus Neluțu Varga, potrivit prosport.ro.
Micai a plecat de la CFR Cluj în ianuarie
Micai a jucat în două meciuri sezonul trecut la CFR Cluj, în victoria cu 2-1 în faţa Unirii Slobozia şi în remiza cu FC Botoşani, scor 3-3. La finalul meciului cu Botoşani, Dan Petrescu l-a criticat pentru evoluţia sa şi l-a anunţat pe portarul italian că nu mai intră în planurile sale.
Scos complet din lot, Micai şi-a găsiz echipă în ianuarie 2026, când a semnat cu Reggiana, echipă din Serie B.
Alessandro Micai semnase un contract pe trei ani cu CFR Cluj şi avea un salariu de 20.000 de euro pe an în primele două sezoane. În ultimul an, el ar fi încasat mai puţin, 18.333 de euro pe lună. Imediat după reziliere, el a primit 80.000 de euro de la CFR Cluj, astfel încât formaţia din Gruia să poată obţine licenţa. Micai s-a dus însă la Dispute Resolution Chamber şi a avut câştig de cauză în primă fază.
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