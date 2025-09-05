Cine este jucătorul de la CFR Cluj pe care Dinamo încearcă să îl transfere! „Câinii” vor să dea lovitura - Antena Sport

Recent, Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo vrea să transfere un fundaș de la CFR Cluj. Acum, a fost aflat numele jucătorului din Gruia, care este pe „radarul” echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Este vorba despre Matei Ilie, stoperu de 22 de ani care a impresionat la CFR Cluj. Totuși, Neluțu Varga cere o sumă considerabilă pentru transferul acestuia.

Matei Ilie este jucătorul pe care Dinamo încearcă să îl transfere de la CFR Cluj

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Neluțu Varga îl va lăsa pe Matei Ilie la Dinamo doar în schimbul sumei de 1 milion de euro. De menționat este că, până în momentul de față, „câinii” nu au înaintat o ofertă oficială către echipa ardeleană, însă au existat discuții privind o eventuală mutare.

În momentul de față, transferul lui Matei Ilie este o prioritate pentru Dinamo. „Câinii” caută întăriri pentru compartimentul defensiv, având în vedere că doar Nikita Stoinov și Kennedy Boateng sunt opțiunile actuale, pentru „primul 11”, ale lui Zeljko Kopic.

Matei Ilie a început fotbalul la Ceahlăul, iar mai apoi a făcut pasul în Italia, la Sesto Giovanili. După o serie de „aventuri” la Padova și Verona, românul a ajuns, în 2023, la CFR Cluj.