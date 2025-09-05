Cine este jucătorul de la CFR Cluj pe care Dinamo încearcă să îl transfere! „Câinii” vor să dea lovitura - Antena Sport

Închide meniul
Cine este jucătorul de la CFR Cluj pe care Dinamo încearcă să îl transfere! „Câinii" vor să dea lovitura

Cine este jucătorul de la CFR Cluj pe care Dinamo încearcă să îl transfere! „Câinii” vor să dea lovitura

Alex Ioniță Publicat: 5 septembrie 2025, 16:44

Recent, Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo vrea să transfere un fundaș de la CFR Cluj. Acum, a fost aflat numele jucătorului din Gruia, care este pe „radarul” echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Este vorba despre Matei Ilie, stoperu de 22 de ani care a impresionat la CFR Cluj. Totuși, Neluțu Varga cere o sumă considerabilă pentru transferul acestuia.

Matei Ilie este jucătorul pe care Dinamo încearcă să îl transfere de la CFR Cluj

Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, Neluțu Varga îl va lăsa pe Matei Ilie la Dinamo doar în schimbul sumei de 1 milion de euro. De menționat este că, până în momentul de față, „câinii” nu au înaintat o ofertă oficială către echipa ardeleană, însă au existat discuții privind o eventuală mutare.

În momentul de față, transferul lui Matei Ilie este o prioritate pentru Dinamo. „Câinii” caută întăriri pentru compartimentul defensiv, având în vedere că doar Nikita Stoinov și Kennedy Boateng sunt opțiunile actuale, pentru „primul 11”, ale lui Zeljko Kopic.

Matei Ilie a început fotbalul la Ceahlăul, iar mai apoi a făcut pasul în Italia, la Sesto Giovanili. După o serie de „aventuri” la Padova și Verona, românul a ajuns, în 2023, la CFR Cluj.

În tricoul ardelenilor a adunat 67 de partide, în care a marcat 4 goluri și a oferit 2 pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii”

Dinamo a anunţat vineri transferul lui Matei Marin. Fostul jucător de la CSA Steaua a ajuns în Ştefan cel Mare din postura de jucător liber de contract şi a semnat un contract valabil pe următoarele trei sezoane cu echipa pregătită de Zeljko Kopic.

Fundaşul dreapta, în vârstă de 19 ani, a fost crescut de Steaua. El s-a despărţit de formaţia din Ghencea la finalul sezonului trecut.

Matei Marin a bătut palma cu Dinamo pentru următoarele trei sezoane, dar nu va evolua încă pentru echipa lui Zeljko Kopic. Tânărul de 19 ani, care a făcut parte din lotul României la EURO U19 vara aceasta, a fost împrumutat de Dinamo.

Marin va juca sezonul acesta în liga a doua, la CSM Olimpia Satu Mare, echipă la care va evolua până la finalul stagiunii.

“Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului. Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!”, au anunţat dinamoviştii, pe contul oficial de Facebook.

Vara aceasta, Dinamo a fost activă pe piaţa de transferuri. La echipa din Ştefan cel Mare au ajuns Jordan Okoko, Alexandru Musi, Danny Armstrong, Charalampos Kyriakou, Codruţ Sandu, Vadym Kyrychenko, Cristi Mihai, Luca Bărbulescu, Mamadou Karamoko, Nikita Stoyanov, Devis Epassy, Alexandru-Simion Tabuncic şi Adrian Mazilu.

25.000 de euro este cota de piaţă a lui Matei Marin

