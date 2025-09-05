Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu "câinii" - Antena Sport

Dinamo a anunţat vineri transferul lui Matei Marin. Fostul jucător de la CSA Steaua a ajuns în Ştefan cel Mare din postura de jucător liber de contract şi a semnat un contract valabil pe următoarele trei sezoane cu echipa pregătită de Zeljko Kopic.

Fundaşul dreapta, în vârstă de 19 ani, a fost crescut de Steaua. El s-a despărţit de formaţia din Ghencea la finalul sezonului trecut.

Matei Marin a semnat cu Dinamo

Matei Marin a bătut palma cu Dinamo pentru următoarele trei sezoane, dar nu va evolua încă pentru echipa lui Zeljko Kopic. Tânărul de 19 ani, care a făcut parte din lotul României la EURO U19 vara aceasta, a fost împrumutat de Dinamo.

Marin va juca sezonul acesta în liga a doua, la CSM Olimpia Satu Mare, echipă la care va evolua până la finalul stagiunii.

“Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului. Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!”, au anunţat dinamoviştii, pe contul oficial de Facebook.