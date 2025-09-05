Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu "câinii" - Antena Sport

Dinamo a anunţat vineri transferul lui Matei Marin. Fostul jucător de la CSA Steaua a ajuns în Ştefan cel Mare din postura de jucător liber de contract şi a semnat un contract valabil pe următoarele trei sezoane cu echipa pregătită de Zeljko Kopic.
Fundaşul dreapta, în vârstă de 19 ani, a fost crescut de Steaua. El s-a despărţit de formaţia din Ghencea la finalul sezonului trecut.
Matei Marin a semnat cu Dinamo
Matei Marin a bătut palma cu Dinamo pentru următoarele trei sezoane, dar nu va evolua încă pentru echipa lui Zeljko Kopic. Tânărul de 19 ani, care a făcut parte din lotul României la EURO U19 vara aceasta, a fost împrumutat de Dinamo.
Marin va juca sezonul acesta în liga a doua, la CSM Olimpia Satu Mare, echipă la care va evolua până la finalul stagiunii.
“Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului. Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!”, au anunţat dinamoviştii, pe contul oficial de Facebook.
Vara aceasta, Dinamo a fost activă pe piaţa de transferuri. La echipa din Ştefan cel Mare au ajuns Jordan Okoko, Alexandru Musi, Danny Armstrong, Charalampos Kyriakou, Codruţ Sandu, Vadym Kyrychenko, Cristi Mihai, Luca Bărbulescu, Mamadou Karamoko, Nikita Stoyanov, Devis Epassy, Alexandru-Simion Tabuncic şi Adrian Mazilu.
25.000 de euro este cota de piaţă a lui Matei Marin
