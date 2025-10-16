Dan Şucu a dezvăluit câţi bani a băgat până acum la Rapid: "O privesc ca pe o investiţie". Care e deficitul giuleştenilor - Antena Sport

Dan Şucu a vorbit deschis despre ce se întâmplă la Rapid. Patronul formaţiei din Giuleşti a prezentat datele financiare ale clubului şi a dezvăluit că până acum a investit 40 de milioane de euro la Rapid.
Aici se referă şi la banii pe care i-a băgat în infrastructură, baza de pregătire, academie. De asemenea, el a dezvăluit că deficitul Rapidului pe care trebuie să îl acopere este de 3 milioane de euro.
Dan Şucu a investit 40 de milioane de euro la Rapid: “Are nevoie în continuare de infuzia de capital a acţionarilor”
În ceea ce priveşte salariile de la prima echipă ale jucătorilor, antrenorilor şi celor implicaţi în partea administrivă, Rapid plăteşte aproape 8 milioane de euro, adică 66% din totalul cheltuielilor de la Rapid, sumă considerată mare de Dan Şucu.
“Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro. O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei. Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor.
Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim.
Efortul salarial al primei echipe, jucători, antrenori și partea administrativă care se ocupă de prima echipă e de 7,5-8 milioane de euro, ceea ce e mult. Înseamnă cam 66% din totalul cheltuielilor curente”, a declarat Dan Şucu, potrivit zf.ro.
Rapid se află pe locul 2 în Liga 1, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul surpriză FC Botoşani. Pentru giuleşteni urmează derby-ul de pe Arena Naţională cu Dinamo.
