Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: "Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer”

Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: “Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer”

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 15:39

Comentarii
Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer

FCSB s-a impus cu Farul Constanţa la limită, cu 2-1, iar Ciprian Marica – unul dintre acţionarii echipei, face câteva declaraţii dure după meci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce l-a supărat pe fostul atacant al naţionalei României? Tragerile de timp ale jucătorilor de la FCSB, care însă, crede el, nu sunt în limita sportivităţii. „Aș vrea să vorbesc de arbitraj, deoarece nu există cursivitate în jocuri, cel puțin la nivelul Ligii 1, majoritatea jocurilor sunt fragmentate. Jucători care stau pe jos și nu se mai ridică, arbitrul care fluieră orice, tragerile astea urâte de timp, care nu ne lasă să arătăm și noi un fotbal mai frumos. Din punctul ăsta de vedere cred că singura soluție ar fi prelungiri peste prelungiri, altfel nu putem educa. Asta s-a întâmplat și la meciul nostru, dar nu numai. A apărut asta că jucătorii români nu știu să tragă de timp, dar noi am dus-o la extrema cealaltă. Toți jucătorii se vaită, fiecare se tăvălește pe jos… un circ de prost gust, sincer”, a spus Ciprian Marica pentru Fanatik.ro.

“Cred că ați sesizat și voi că FCSB a tras de timp. Din prima repriză portarul lor nu voia să repună mingea, se tăvăleau pe jos… știm și noi din astea. Ok, așa e când vrei să câștigi și să obții rezultate, dar nu vorbesc doar de meciul ăsta, ci în general. Este un lucru care nu le face cinste. Nu putem să învățăm niște puști să joace, dacă noi le cerem să fie șmecheri. Mai ales acum că se vede orice, nu poți să te lamentezi în niște faulturi care sunt inexistente”, a fost nemulțumirea lui Ciprian Marica, potrivit sursei citate anterior.

Şi Gigi Becali şi-a criticat jucătorii în trecut pentru că exagerează atunci când sunt faultaţi, iar “clientul” lui a fost Olaru.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Observator
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea”
Fanatik.ro
Gestul cu care Cristi Chivu l-a lăsat „mască” pe Lautaro Martinez, starul lui Inter: „Face asta mai mult decât soția mea”
16:39
Internaționalul român s-a săturat: „M-am apucat să-mi fac bagajele”
16:33
Răsturnare de situație privind prezența schiorilor ruși și bieloruși la Jocurile Olimpice de iarnă. Decizia TAS
16:19
Zeljko Kopic e “all-in” pentru meciul cu Farul din Cupa României: “Mergem la capacitate maximă”
16:19
Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo
16:00
FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei
14:33
Părăseşte Universitatea Craiova în iarnă. Prima plecare a fost decisă de Mihai Rotaru
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 6 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând