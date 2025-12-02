Ciprian Marica face praf jucătorii FCSB-ului: "Nu le face cinste! Circ de prost gust, sincer" - Antena Sport

FCSB s-a impus cu Farul Constanţa la limită, cu 2-1, iar Ciprian Marica – unul dintre acţionarii echipei, face câteva declaraţii dure după meci.

Ce l-a supărat pe fostul atacant al naţionalei României? Tragerile de timp ale jucătorilor de la FCSB, care însă, crede el, nu sunt în limita sportivităţii. „Aș vrea să vorbesc de arbitraj, deoarece nu există cursivitate în jocuri, cel puțin la nivelul Ligii 1, majoritatea jocurilor sunt fragmentate. Jucători care stau pe jos și nu se mai ridică, arbitrul care fluieră orice, tragerile astea urâte de timp, care nu ne lasă să arătăm și noi un fotbal mai frumos. Din punctul ăsta de vedere cred că singura soluție ar fi prelungiri peste prelungiri, altfel nu putem educa. Asta s-a întâmplat și la meciul nostru, dar nu numai. A apărut asta că jucătorii români nu știu să tragă de timp, dar noi am dus-o la extrema cealaltă. Toți jucătorii se vaită, fiecare se tăvălește pe jos… un circ de prost gust, sincer”, a spus Ciprian Marica pentru Fanatik.ro.

“Cred că ați sesizat și voi că FCSB a tras de timp. Din prima repriză portarul lor nu voia să repună mingea, se tăvăleau pe jos… știm și noi din astea. Ok, așa e când vrei să câștigi și să obții rezultate, dar nu vorbesc doar de meciul ăsta, ci în general. Este un lucru care nu le face cinste. Nu putem să învățăm niște puști să joace, dacă noi le cerem să fie șmecheri. Mai ales acum că se vede orice, nu poți să te lamentezi în niște faulturi care sunt inexistente”, a fost nemulțumirea lui Ciprian Marica, potrivit sursei citate anterior.

Şi Gigi Becali şi-a criticat jucătorii în trecut pentru că exagerează atunci când sunt faultaţi, iar “clientul” lui a fost Olaru.