Ciprian Marica s-a decis, după ce a ameninţat că pleacă de la Farul! Întâlnire decisivă cu Gică Popescu

Farul Constanţa a avut un ultim sezon dezamăgitor, care s-a încheiat după dubla din barajul de promovare/retrogradare contra celor de la Chindia Târgovişte. Formaţia de la malul mării a reşit să evite retrogradarea în urma loviturilor de departajare.
Ciprian Marica a fost extrem de dezamăgit de toată situaţia în care se află clubul şi a avut mai multe declaraţii acide, inclusiv când a vorbit despre posibila aducere a lui Sabău în locul lui Flavius Stoican.
Ciprian Marica anunţă că o să continue la Farul Constanţa
Acţionar minoritar la Farul, acesta chiar a ameninţat că se retrage, însă în cele din urmă se pare că discuţiile purtate au dus la un numitor comun, iar fostul atacant rămâne în conducerea grupării.
„Am discutat cu Gică Popescu, ne-am pus de acord și sper să fim mai inspirați anul viitor în deciziile pe care le vom lua. În ceea ce privește antrenorul, am discutat cu Gică Popescu vizavi de ideea de a-l aduce pe Sabău.
Am fost de acord cu ideea lui. Mai departe, urmează să discutăm. E un antrenor serios în primul rând. Are tot ce-i trebuie să devină un super antrenor. E un constructor. Așa cum a fost ca jucător, e și ca antrenor, va trebui să reconstruiască la noi. Trebuie să ne întoarcem la identitatea noastră.
Ce spune Ciprian Marica de aducerea lui Sabău la Farul
Cred că domnul Sabău are toate calitățile să reconstruiască această identitate a Farului. Sper să fie inspirat în alegerea jucătorilor. E un profesionist desăvârșit, experiență de Liga 1 are slavă Domnului, cunoaște jucătorii. Sper să fie alegerea cea mai bună.
Vrem să promovăm tineri, să avem un joc de posesie, să controlăm meciurile. Să fim plăcuți ochiului, pentru că noi am propus mereu un fotbal cu goluri, frumos, care să fie încântător pentru oameni, să vină la stadion. Încă nu am stabilit un obiectiv privind clasamentul pentru sezonul viitor”, a spus Ciprian Marica pentru gsp.
- The Countdown Concert e live în AntenaPLAY (04:00). Show-uri spectaculoase înainte de startul Campionatului Mondial
- Adrian Mazilu, din nou pe masa de operaţie! Jucătorul lui Dinamo poate rata startul noului sezon
- Juventus, acord pentru transferul unui campion mondial! Lovitura pregătită de „Bătrâna Doamnă”
- Primele transferuri pe care Cosmin Olăroiu vrea să le facă la fosta echipă a lui Mirel Rădoi!
- Cupa Mondială 2026, în Universul Antena | Programul complet de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic