Home | Fotbal | Liga 1 | Ciprian Marica s-a decis, după ce a ameninţat că pleacă de la Farul! Întâlnire decisivă cu Gică Popescu

Ciprian Marica s-a decis, după ce a ameninţat că pleacă de la Farul! Întâlnire decisivă cu Gică Popescu

Mihai Alecu Publicat: 10 iunie 2026, 16:28

Comentarii
Ciprian Marica s-a decis, după ce a ameninţat că pleacă de la Farul! Întâlnire decisivă cu Gică Popescu

Ciprian Marica a vorbit despre viitorul lui la Farul. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Farul Constanţa a avut un ultim sezon dezamăgitor, care s-a încheiat după dubla din barajul de promovare/retrogradare contra celor de la Chindia Târgovişte. Formaţia de la malul mării a reşit să evite retrogradarea în urma loviturilor de departajare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciprian Marica a fost extrem de dezamăgit de toată situaţia în care se află clubul şi a avut mai multe declaraţii acide, inclusiv când a vorbit despre posibila aducere a lui Sabău în locul lui Flavius Stoican.

Ciprian Marica anunţă că o să continue la Farul Constanţa

Acţionar minoritar la Farul, acesta chiar a ameninţat că se retrage, însă în cele din urmă se pare că discuţiile purtate au dus la un numitor comun, iar fostul atacant rămâne în conducerea grupării.

„Am discutat cu Gică Popescu, ne-am pus de acord și sper să fim mai inspirați anul viitor în deciziile pe care le vom lua. În ceea ce privește antrenorul, am discutat cu Gică Popescu vizavi de ideea de a-l aduce pe Sabău.

Am fost de acord cu ideea lui. Mai departe, urmează să discutăm. E un antrenor serios în primul rând. Are tot ce-i trebuie să devină un super antrenor. E un constructor. Așa cum a fost ca jucător, e și ca antrenor, va trebui să reconstruiască la noi. Trebuie să ne întoarcem la identitatea noastră.

Reclamă
Reclamă

Ce spune Ciprian Marica de aducerea lui Sabău la Farul

Cred că domnul Sabău are toate calitățile să reconstruiască această identitate a Farului. Sper să fie inspirat în alegerea jucătorilor. E un profesionist desăvârșit, experiență de Liga 1 are slavă Domnului, cunoaște jucătorii. Sper să fie alegerea cea mai bună.

Vrem să promovăm tineri, să avem un joc de posesie, să controlăm meciurile. Să fim plăcuți ochiului, pentru că noi am propus mereu un fotbal cu goluri, frumos, care să fie încântător pentru oameni, să vină la stadion. Încă nu am stabilit un obiectiv privind clasamentul pentru sezonul viitor”, a spus Ciprian Marica pentru gsp.

Condamnat definitiv pentru un accident mortal, medicul Dorel Săndesc a obţinut anularea sentinţeiCondamnat definitiv pentru un accident mortal, medicul Dorel Săndesc a obţinut anularea sentinţei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou
Observator
Un motociclist de 26 de ani din Bucureşti a murit după ce s-a izbit de un tramvai care ieşea din depou
Dinamo a pornit negocierile! „Câinii” trebuie să rezolve o mare problemă după sosirea noului antrenor: „Toți jucătorii trebuie să se adapteze”
Fanatik.ro
Dinamo a pornit negocierile! „Câinii” trebuie să rezolve o mare problemă după sosirea noului antrenor: „Toți jucătorii trebuie să se adapteze”
17:29

The Countdown Concert e live în AntenaPLAY (04:00). Show-uri spectaculoase înainte de startul Campionatului Mondial
17:27

Adrian Mazilu, din nou pe masa de operaţie! Jucătorul lui Dinamo poate rata startul noului sezon
17:17

Juventus, acord pentru transferul unui campion mondial! Lovitura pregătită de „Bătrâna Doamnă”
17:03

Primele transferuri pe care Cosmin Olăroiu vrea să le facă la fosta echipă a lui Mirel Rădoi!
17:00

Cupa Mondială 2026, în Universul Antena | Programul complet de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
16:52

Dezastru pentru naţionala România prevestit înainte de Cupa Mondială: “O să dispărem altfel”
Vezi toate știrile
1 E oficial. Nou antrenor la CFR Cluj. Neluțu Varga: “Sper să fie o lovitură pentru noi” 2 EXCLUSIVInternaţionalul român, pe lista lui Dinamo! Concurenţă importantă pentru transfer, chiar din Liga 1 3 E gata! Decizia finală luată de Gaziantep în ceea ce-l privește pe Mirel Rădoi 4 Gigi Becali l-a convins și semnează pe un an! Condiția impusă de patronul de la FCSB 5 Fostul jucător de la FCSB, gata de marea trădare! A fost surprins la sediul clubului marii rivale 6 Dorinel Munteanu a semnat cu noua echipă: “Am acceptat fără ezitare”
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan