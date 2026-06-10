Ciprian Marica s-a decis, după ce a ameninţat că pleacă de la Farul! Întâlnire decisivă cu Gică Popescu

Farul Constanţa a avut un ultim sezon dezamăgitor, care s-a încheiat după dubla din barajul de promovare/retrogradare contra celor de la Chindia Târgovişte. Formaţia de la malul mării a reşit să evite retrogradarea în urma loviturilor de departajare.

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Ciprian Marica a fost extrem de dezamăgit de toată situaţia în care se află clubul şi a avut mai multe declaraţii acide, inclusiv când a vorbit despre posibila aducere a lui Sabău în locul lui Flavius Stoican.

Ciprian Marica anunţă că o să continue la Farul Constanţa

Acţionar minoritar la Farul, acesta chiar a ameninţat că se retrage, însă în cele din urmă se pare că discuţiile purtate au dus la un numitor comun, iar fostul atacant rămâne în conducerea grupării.

„Am discutat cu Gică Popescu, ne-am pus de acord și sper să fim mai inspirați anul viitor în deciziile pe care le vom lua. În ceea ce privește antrenorul, am discutat cu Gică Popescu vizavi de ideea de a-l aduce pe Sabău.

Am fost de acord cu ideea lui. Mai departe, urmează să discutăm. E un antrenor serios în primul rând. Are tot ce-i trebuie să devină un super antrenor. E un constructor. Așa cum a fost ca jucător, e și ca antrenor, va trebui să reconstruiască la noi. Trebuie să ne întoarcem la identitatea noastră.