Ciprian Tătărușanu n-are vreo emoție privind startul de sezon al FCSB-ului: "Nu o pot numi criză" - Antena Sport

Ciprian Tătărușanu n-are vreo emoție privind startul de sezon al FCSB-ului: “Nu o pot numi criză”

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 13:59

Ciprian Tătărușanu, la tragerea la sorți a grupelor Cupei României / Antena Sport

Ciprian Tătărușanu a observat startul de sezon extrem de slab al FCSB-ului, însă a asemănat situația din prezent cu cea de anul trecut. Deși campioana en-titre are o singură victorie în campionat după primele 10 etape, fostul goalkeeper nu s-a ferit să laude trupa lui Elias Charalambous.

FCSB va avea ocazia să rupă șirul rezultatelor negative din campionat în partida cu Oțelul Galați care va avea loc duminică, de la ora 20:30.

Ciprian Tătărușanu speră în revenirea FCSB-ului

FCSB are șapte puncte adunate după primele 10 etape, iar situația din stagiunea trecută era una extrem de similară, când roș-albaștrii aveau 10 puncte după tot atâtea etape. De aceea, fostul internațional de 39 de ani nu vrea să se lase păcălit de forma slabă din startul de sezon al fostei sale echipe, motiv pentru care speră să o vadă câștigând din nou și în campionat.

FCSB este o echipă destul de mare și puternică. Nu cred că se teme de vreo echipă din țară. Nu o pot numi criză, e un început mai puțin bun de sezon. Se repetă ce s-a întâmplat și anul trecut.

Au avut un început de campionat mai slab și s-au calificat în Europa League. Sper să facă și anul acesta la fel și cu victoria din Olanda să înceapă să câștige și în campionat“, a spus fostul portar al roș-albaștrilor.

Deși în campionat, FCSB nu s-a descurcat bine în prima treime a sezonului regular, elevii lui Elias Charalambous au debutat cu dreptul în Europa League, unde i-au învins pe Go Ahead Eagles cu 1-0.

