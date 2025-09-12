Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Claudiu Petrila, prima reacție după U Cluj - Rapid 0-0: "Meritam mai mult" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Claudiu Petrila, prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0: “Meritam mai mult”

Claudiu Petrila, prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0: “Meritam mai mult”

Alex Ioniță Publicat: 12 septembrie 2025, 23:13

Comentarii
Claudiu Petrila, prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0: Meritam mai mult

Profimedia

Claudiu Petrila a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Jucătorul lui Costel Gâlcă a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria, la duelul din etapa a 9-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a ratat ocazia de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza cu U Cluj. Astfel, Universitatea Craiova are ocazia de a se distanța la 4 puncte de giuleșteni, în situația unei victorii cu Farul.

Ce a spus Claudiu Petrila după U Cluj – Rapid 0-0

“Având în vedere că am jucat în deplasare, putem spune că ne mulțumim cu un punct. Părerea mea e că totuși meritam mai mult în această seară.

Pe faza de atac puteam face mai mult. Din păcate nu am reușit să marcăm. Ne-am apărat bine.

Avem un început bun, dacă puteam să câștigăm azi treceam pe primul loc, cel puțin până când juca Craiova. Ne doream să fim acolo, dar acum ne gândim la următorul meci.

Reclamă
Reclamă

Dacă e să ne luăm după meciul de azi, putem face mai mult pe fază de atac, în apărare a fost bine. Și cei din atac au muncit pe apărare. Ne bucurăm că nu a primit gol.

Vreau să marchez la fiecare meci, să îmi ajut echipa. Ce e ste cel mai important este să câștigăm”, a spus Claudiu Petrila, la digisport.ro.

Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţeCine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Tatăl său l-a convins să se predea. Mesajele de pe gloanţe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
Observator
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”
Fanatik.ro
Prezentatoarea TV care întoarce toate privirile la 34 de ani l-a lăsat cu gura căscată până și pe soțul ei. ”Atât de frumoasă”
22:56
U Cluj – Rapid 0-0, în etapa a 9-a din Liga 1. Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc
22:33
Radu Drăgușin, imagini fabuloase de la ultimul antrenament de la Tottenham! Mesajul „dragonului”
22:32
Giovanni Becali a analizat situația lui Dennis Man și a dat verdictul: “Îi lipsește asta!”
22:11
LIVE VIDEOBenfica – Santa Clara se joacă ACUM. Programul etapei a 5-a din Liga Portugal
21:26
Daniel Pancu, val de laude pentru un jucător transferat de Rapid: “Bun spre foarte bun!”
21:24
Lovitură pentru Xabi Alonso! Jucătorul Realului s-a accidentat și va lipsi 3 luni
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic