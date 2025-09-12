Claudiu Petrila, prima reacție după U Cluj - Rapid 0-0: "Meritam mai mult" - Antena Sport

Claudiu Petrila a oferit prima reacție după U Cluj – Rapid 0-0. Jucătorul lui Costel Gâlcă a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria, la duelul din etapa a 9-a.

Rapid a ratat ocazia de a urca pe primul loc în Liga 1, după remiza cu U Cluj. Astfel, Universitatea Craiova are ocazia de a se distanța la 4 puncte de giuleșteni, în situația unei victorii cu Farul.

Ce a spus Claudiu Petrila după U Cluj – Rapid 0-0

“Având în vedere că am jucat în deplasare, putem spune că ne mulțumim cu un punct. Părerea mea e că totuși meritam mai mult în această seară.

Pe faza de atac puteam face mai mult. Din păcate nu am reușit să marcăm. Ne-am apărat bine.

Avem un început bun, dacă puteam să câștigăm azi treceam pe primul loc, cel puțin până când juca Craiova. Ne doream să fim acolo, dar acum ne gândim la următorul meci.