Comisia de Disciplină a FRF le-a sancţionat pe FCSB, Rapid şi CFR Cluj! Amenzile primite după incidentele din prima etapă a play-off-ului - Antena Sport

„Am vrut să opresc meciul. Nu e normal să existe ură de rasă. Am încercat să scot echipa de pe teren. Nu mi se pare normal. Există injurii, am acceptat şi nu am reacţionat. Nici nu m-a interesat, duc. Vin din galerie şi sunt învăţat, dar să ajungi ca un stadion întreg să cânte aşa ceva este rasism. Federaţia, sau nu ştiu ce organizaţie, ar trebui să se autosizeze şi să ia măsuri.

(n.r. ce a zis arbitrul de rezervă?) Că nu poate să ia nicio decizie, că asta este. Pe alte stadioane se duce imediat la crainic. Plus că a fost un invidid în spatele băncii care mi-a înjurat non-stop jucătorii. Accept să mă înjure, să mă insulte. Dar să pui un om din staff-ul, tău pentru că ştiu foarte bine cine este şi unde locuieşte, nu poţi să îl pui să înjure ca un birjar. Până la urmă l-au scos de acolo şi a venit să îşi ceară scuze”, a declarat Marius Şumudică, la primasport.ro.