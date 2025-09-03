Comisia de Disciplină, sancțiuni pentru Dinamo, U Cluj și Csikszereda - Antena Sport

Echipele Dinamo, Universitatea Cluj şi FK Csikszereda au fost sancţionate, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, pentru incidentele înregistrate la meciurile din Superliga României, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal.
Formaţia bucureşteană Dinamo a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, iar adversara sa din etapa a 7-a a Superligii, ”U” Cluj, a primit o amendă de 5.000 de lei.
Dinamo, U Cluj și Csikszereda au fost sancționate de Comisia de Disciplină
“AS FC Universitatea Cluj vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3 lit. a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3 lit. a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în comunicatul LPF, notează agerpres.ro.
Echipa din Miercurea Ciuc FK Csikszereda a fost sancţionată de Comisia de Disciplină la sesizarea jandarmeriei: “GJM Tg. Mureş sesizare FK Csikszereda – Incidente – În temeiul art. 58 pct.1 lit. K din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancţionează clubul FKCS cu penalitate sportiva de 5.000 lei”.
Pentru incidentele de la partida FK Csikszereda – Universitatea Craiova, jucătorul gazdelor Janos Ferenczi a primit o suspendare pentru două partide şi o penalitate sportivă de 4.500 de lei.
“FK Csikszereda M. Ciuc vs. Universitatea Craiova – Incidente jucător Janos Ferenczi (FKCS) – În temeiul art. 65. a din RD, se sancţionează jucătorul Janos Ferenczi (FKCS) cu suspendare pentru două meciuri şi i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei”, precizează sursa citată.
Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB 2-2
Aly Abeid și-a aflat pedeapsa, după cartonașul roșu încasat în CFR Cluj – FCSB 2-2. Comisia de Disciplină a FRF a hotărât câte etape va fi suspendat jucătorul ardelenilor.
Abeid a fost eliminat în minutul 90+3 al duelului din Gruia. Atunci, înainte de Florin Tănase să execute o lovitură de la colțul terenului, fundașul l-a lovit cu palma, în față, pe Adrian Șut. Sebastian Colțescu i-a acordat cartonașul roșu jucătorului din Mauritania, după acest incident.
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis să îl suspende pentru două etape pe Aly Abeid, după gestul din meciul cu FCSB. De asemenea, jucătorul lui Andrea Mandorlini a primit și o amendă de 5000 de lei.
Astfel, Abeid va rata partidele cu Metaloglobus și UTA, din etapele cu numărul 9 și 10 ale sezonului de Liga 1. Duelurile sunt programate pe 13 și, respectiv, 20 septembrie.
Aly Abeid a semnat cu CFR Cluj în iarna lui 2024. Ardelenii l-au transferat de la UTA, în schimbul sumei de 100.000 de euro. În momentul de față, fundașul stânga este cotat la suma de 700.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
- Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic
- Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!”
- Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB 2-2
- Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă
- Victor Angelescu, detalii despre un jucător dorit de Rapid: “Suntem în negocieri”