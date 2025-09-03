Comisia de Disciplină, sancțiuni pentru Dinamo, U Cluj și Csikszereda - Antena Sport

Echipele Dinamo, Universitatea Cluj şi FK Csikszereda au fost sancţionate, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, pentru incidentele înregistrate la meciurile din Superliga României, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal.

Formaţia bucureşteană Dinamo a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, iar adversara sa din etapa a 7-a a Superligii, ”U” Cluj, a primit o amendă de 5.000 de lei.

Dinamo, U Cluj și Csikszereda au fost sancționate de Comisia de Disciplină

“AS FC Universitatea Cluj vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente – În temeiul art. 82.1 şi 3 lit. a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3 lit. a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în comunicatul LPF, notează agerpres.ro.

Echipa din Miercurea Ciuc FK Csikszereda a fost sancţionată de Comisia de Disciplină la sesizarea jandarmeriei: “GJM Tg. Mureş sesizare FK Csikszereda – Incidente – În temeiul art. 58 pct.1 lit. K din ROAF, raportat la art. 83.18 din RD, se sancţionează clubul FKCS cu penalitate sportiva de 5.000 lei”.

Pentru incidentele de la partida FK Csikszereda – Universitatea Craiova, jucătorul gazdelor Janos Ferenczi a primit o suspendare pentru două partide şi o penalitate sportivă de 4.500 de lei.