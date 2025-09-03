Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj - FCSB 2-2 - Antena Sport

Aly Abeid și-a aflat pedeapsa, după cartonașul roșu încasat în CFR Cluj – FCSB 2-2. Comisia de Disciplină a FRF a hotărât câte etape va fi suspendat jucătorul ardelenilor.

Abeid a fost eliminat în minutul 90+3 al duelului din Gruia. Atunci, înainte de Florin Tănase să execute o lovitură de la colțul terenului, fundașul l-a lovit cu palma, în față, pe Adrian Șut. Sebastian Colțescu i-a acordat cartonașul roșu jucătorului din Mauritania, după acest incident.

Aly Abeid, suspendat două etape după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis să îl suspende pentru două etape pe Aly Abeid, după gestul din meciul cu FCSB. De asemenea, jucătorul lui Andrea Mandorlini a primit și o amendă de 5000 de lei.

Astfel, Abeid va rata partidele cu Metaloglobus și UTA, din etapele cu numărul 9 și 10 ale sezonului de Liga 1. Duelurile sunt programate pe 13 și, respectiv, 20 septembrie.

Aly Abeid a semnat cu CFR Cluj în iarna lui 2024. Ardelenii l-au transferat de la UTA, în schimbul sumei de 100.000 de euro. În momentul de față, fundașul stânga este cotat la suma de 700.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.