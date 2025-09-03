Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj - FCSB 2-2 - Antena Sport

Aly Abeid și-a aflat pedeapsa, după cartonașul roșu încasat în CFR Cluj – FCSB 2-2. Comisia de Disciplină a FRF a hotărât câte etape va fi suspendat jucătorul ardelenilor.
Abeid a fost eliminat în minutul 90+3 al duelului din Gruia. Atunci, înainte de Florin Tănase să execute o lovitură de la colțul terenului, fundașul l-a lovit cu palma, în față, pe Adrian Șut. Sebastian Colțescu i-a acordat cartonașul roșu jucătorului din Mauritania, după acest incident.
Aly Abeid, suspendat două etape după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis să îl suspende pentru două etape pe Aly Abeid, după gestul din meciul cu FCSB. De asemenea, jucătorul lui Andrea Mandorlini a primit și o amendă de 5000 de lei.
Astfel, Abeid va rata partidele cu Metaloglobus și UTA, din etapele cu numărul 9 și 10 ale sezonului de Liga 1. Duelurile sunt programate pe 13 și, respectiv, 20 septembrie.
Aly Abeid a semnat cu CFR Cluj în iarna lui 2024. Ardelenii l-au transferat de la UTA, în schimbul sumei de 100.000 de euro. În momentul de față, fundașul stânga este cotat la suma de 700.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul
Gigi Becali a aflat ce sumă trebuie să plătească pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Leo Bolgado, fundaşul central de 27 de ani aflat pe lista de transferuri a celor de la FCSB.
Gigi Becali a confirmat faptul că Leo Bolgdao este pe “radarul” său, după ce varianta transferului lui Adrian Rus a picat. Fundaşul român a semnat, în cele din urmă, cu rivala FCSB-ului din campionat, Universitatea Craiova.
După ce şi-a exprimat public interesul faţă de Leo Bolgado, Gigi Becali a aflat şi cât trebuie să plătească în schimbul lui. Conform gsp.ro, Neluţu Varga cere minim 8-900.000 de euro pentru fundaşul central.
Suma nu ar fi imposibil de plătit de către Gigi Becali, ţinând cont că FCSB a încasat 4,3 milioane de euro, după calificarea în grupa principală de Europa League.
Pe lângă Leo Bolgado, FCSB îl mai are pe lista de transferuri şi pe Mario Tudose. Stopperul celor de la FC Argeş ar fi o variantă şi pentru regula U21, având în vedere că are 20 de ani. El este deţinut de argeşeni în coproprietate cu cei de la Benfica.
Cotat la 1,8 milioane de euro pe transfermarkt.com, Leo Bolgado a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, atunci când formaţia din Gruia a plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Leixoes. Fundaşul central brazilian a mai jucat la echipe precum Casa Pia şi Alverca, dar şi la Coimbra, în ţara sa natală, Brazilia.
