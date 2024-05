Conducerea FCSB-ului a pus ochii pe 4 jucători de la Dinamo: "Mi-au plăcut foarte mult" - Antena Sport

Ştefănescu este jucătorul echipei din Sfântu Gheorghe. Nu pot să vorbesc despre ce ar face la noi. Şi Mitriţă îmi place. Îmi plac şi Louis Munteanu şi Grameni. De la Rapid îmi plac Rrahmani şi Krasniqi”, a declarat Mihai Stoica pentru sursa citată.

Mihai Stoica îl „ajută” pe Louis Munteanu să aleagă între FCSB şi Rapid: „55.000 de spectatori şi în Champions League sau acolo?”

Mihai Stoica a oferit noi detalii despre transferurile pe care le aşteaptă la campioana României şi îl „ajută” pe Louis Munteanu să aleagă între FCSB şi Rapid. Oficialul roş-albaştrilor este convins că golgheterul lui Gică Hagi ar trebui să accepte oferta primită de la Gigi Becali.

Fiorentina, clubul de care apariţine Louis Munteanu, cere 1.5 milioane de euro pentru a se despărţi de internaţionalul român. Suma nu este pe placul patronului de la FCSB, care nu este dispus să ofere mai mult de 1.2 milioane de euro. Nici Dan Şucu nu a oferit suma pe care o aşteaptă şefii clubului din Serie A.

MM a explicat de ce Munteanu nu ar trebui să stea pe gânduri în momentul în care trebuie să aleagă între FCSB şi Rapid.

„Eu am zis că va fi licitaţie. Ok. Ce a zis Gigi, dar mă gândeam că e foarte important ce vrea jucătorul. Jucătorul are o poziţie foarte puternică, că mai are un an de contract cu Fiorentina, iar el poate negocia la sânge şi e important unde vrea să se îndrepte. Vrea să vină la o echipă cu 55.000 de spectatori la meci sau la o echipă antrenată de Neil Lennon, legendă a fotbalului scoţian?

Nu fac nicio ironie când spun că stadionul din Giuleşti are locuri cât o peluză din Arena Naţională, nu fac nicio ironie şi să înţeleagă lumea. Dacă vin 12.000 de spectatori pe Arena Naţională, pare goală. Avem mai mulţi spectatori, doar că nu se văd ca în Giuleşti, dacă sunt 12.000 pe Arena Naţională. Avem cei mai mulţi spectatori la meciuri. Nu ironizez şi nu atac, vorbesc doar despre cifre.

Louis poate alege el. Are de ales dintre o echipă care joacă în preliminariile Champions League şi o echipă care nu este în Europa, dacă are de ales între Rapid şi noi”, a afirmat Mihai Stoica pentru sursa de mai sus.