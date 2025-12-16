Ionuţ Radu a prins echipa etapei în La Liga! Românul, alături de nume uriaşe după ce i-a apărat penalty lui Nico Williams - Antena Sport

Ionuţ Radu a apărat un penalty în victoria obţinută de Celta Vigo pe teren propriu, în meciul cu Athletic Bilbao, scor 2-0. Prestaţia internaţionalului român din meciul de duminică i-a convins pe jurnaliştii de la Marca să îl numească portarul etapei cu numărul 16 din Spania.

În minutul 65, la scorul de 2-0 pentru Celta Vigo, Ionuţ Radu a apărat o lovitură de la 11 metri. Cel care nu a putut să îl învingă pe portarul român este Nico Williams, vedeta lui Bilbao, care a fost aproape de a ajunge la Barcelona în vară.

Ionuţ Radu, în echipa etapei din La Liga

Pentru prestaţia foarte bună, Ionuţ Radu a fost răsplătit cu apariţia în echipa etapei. Alături de el se află nume mari din La Liga, precum Raphinha, Antoine Griezmann şi Jude Bellingham.

Echipa etapei a 16-a din La Liga: