Ionuţ Radu a prins echipa etapei în La Liga! Românul, alături de nume uriaşe după ce i-a apărat penalty lui Nico Williams - Antena Sport

Ionuţ Radu a prins echipa etapei în La Liga! Românul, alături de nume uriaşe după ce i-a apărat penalty lui Nico Williams

Alex Masgras Publicat: 16 decembrie 2025, 19:23

Ionut Radu / Profimedia

Ionuţ Radu a apărat un penalty în victoria obţinută de Celta Vigo pe teren propriu, în meciul cu Athletic Bilbao, scor 2-0. Prestaţia internaţionalului român din meciul de duminică i-a convins pe jurnaliştii de la Marca să îl numească portarul etapei cu numărul 16 din Spania.

În minutul 65, la scorul de 2-0 pentru Celta Vigo, Ionuţ Radu a apărat o lovitură de la 11 metri. Cel care nu a putut să îl învingă pe portarul român este Nico Williams, vedeta lui Bilbao, care a fost aproape de a ajunge la Barcelona în vară.

Ionuţ Radu, în echipa etapei din La Liga

Pentru prestaţia foarte bună, Ionuţ Radu a fost răsplătit cu apariţia în echipa etapei. Alături de el se află nume mari din La Liga, precum Raphinha, Antoine Griezmann şi Jude Bellingham.

Echipa etapei a 16-a din La Liga:

    • Radu – Pubill, Cabrera, Gudelj, Marcos Alonso – Tsygankov, Ounahi, Raphinha – Akor Adams, Bellingham, Griezmann

“Este un sentiment unic să te bucuri de o victorie alături de fanii noștri. Sunt foarte fericit pentru echipă. Muncim din greu în fiecare zi pentru a obține cele trei puncte.

Am studiat modul în care bat loviturile de la 11 metri, m-am poziționat pe mijloc și a fost bine”, a declarat Ionuț Radu, citat de digisport.ro.

Pentru Celta Vigo urmează acum ultimele două meciuri din 2025, ambele în deplasare. Mai întâi va juca în Copa del Rey pe terenul celor de la Albacete, după care va încheia anul în La Liga, contra lui Oviedo, echipa la care se află Horațiu Moldovan.

