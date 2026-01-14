Constantin Budescu a anunţat care e singura şansă a lui Denis Alibec la FCSB - Antena Sport

Denis Alibec a prins doar 7 meciuri în acest sezon, dar a rămas la FCSB, chiar dacă patronul Gigi Becali l-a criticat în mai multe rânduri. Constantin Budescu a venit cu un sfat pentru fostul său coleg.
Budi susţine că singura şansă a atacantului de 35 de ani cotat la 500.000 de euro de a-şi reveni la forma de altă dată este să lege trei meciuri la FCSB. Pentru asta, trebuie să comunice mai bine cu Becali.
Constantin Budescu a anunţat care e singura şansă a lui Denis Alibec la FCSB
“Nu trece printr-o perioadă foarte bună, dar am înțeles că cei de acolo au încredere în el și sper eu să aibă mai multe minute. Să joace și să demonstreze că încă mai poate, că e un atacant foarte bun.
Eu zic că poate, dar el are nevoie de minute. I-am zis și lui `Băi, vorbește și tu să joci 2-3 meciuri la rând’. Dacă nu ești bun ridici pe urmă mâna și mergi acasă”.
Are nevoie să joace, să prindă puțină încredere. Să marcheze 2-3 goluri ca apoi totul vine de la sine”, a spus Budescu, citat de digisport.ro.
Alibec a jucat în numai 7 partide în acest sezon în campionat, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A marcat un gol în Cupa României, cu Gloria şi a oferit un assist în cele 3 meciuri în care a evoluat în Europa League.
S-a vorbit despre posibila plecare a lui Alibec în această iarnă de la FCSB. Atacantul mai are contract până în vară cu campioana. Botoşani a vrut să îl împrumute pe atacant, dar această mutare nu s-a realizat. Farul, prin preşedintele Gică Popescu, se arăta şi ea dispusă să îl primească înapoi pe Alibec, dar momentan atacantul a rămas la FCSB.
“Alibec e ok, e zâmbitor. Nu e nicio problemă din niciun punct de vedere cu niciun jucător până acum. Aseară chiar am fost la un restaurant grecesc și a fost o atmosferă foarte frumoasă”, a declarat Mihai Stoica, recent, pentru fanatik.ro.
