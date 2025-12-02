Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: "Nu vrem să riscăm" - Antena Sport

Închide meniul
Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: "Nu vrem să riscăm"

Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: "Nu vrem să riscăm"

Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: “Nu vrem să riscăm”

Andrei Nicolae Publicat: 2 decembrie 2025, 16:55

Continuă calvarul pentru Andrei Borza. Anunțul conducerii Rapidului: Nu vrem să riscăm

Andrei Borza, în timpul unui meci al Rapidului / Sport Pictures

Andrei Borza este posibil să nu mai joace pentru Rapid în acest an calendaristic, potrivit ultimelor declarații oferite de Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului. Accidentat din luna septembrie, fundașul giuleștean a revenit la antrenamentele colective, însă conducerea este pesimistă privind revenirea sa pe gazon în luna decembrie.

Borza s-a “rupt” la o acțiune a echipei naționale, atunci când la un exercițiu de posesie a fost lovit chiar de unul dintre preparatorii fizici din staff-ul lui Mircea Lucescu. Diagonisticul a fost fisură la degetul mic de la piciorul drept, iar din acel moment fotbalistul de 20 de ani nu a mai bifat niciun minut în echipamentul alb-vișiniu.

Borza revine probabil în 2026 la Rapid

Recent, Victor Angelescu a oferit noi detalii legate de starea de sănătate a lui Andrei Borza, iar informațiile nu sunt îmbucurătoare pentru suporterii din Giulești. Conducătorul liderului din Liga 1 a transmis că fundașul stânga cu siguranță nu va fi prezent în echipă la meciurile cu FC Argeș din Cupă, respectiv cu FC Botoșani în campionat. În ceea ce privește ultimele dueluri din acest an, cele cu Oțelul și FCSB, Angelescu s-a arătat din nou reticent și a oferit doar garanția că Borza va reveni după pauza de iarnă.

Borza a început să facă antrenamente cu echipa, dar, cel puțin în următoarele două meciuri, nu vrem să riscăm cu el. Poate o să fie bancă la meciul cu Oțelul, sper… el va fi apt după cantonamentul din iarnă. Repet, nu vrem să riscăm“, a spus Victor Angelescu, potrivit gsp.ro.

Ultimul meci jucat în acest sezon de Andrei Borza a fost cel cu UTA Arad, când giuleștenii s-au impus cu 2-0. Până la momentul accidentării, fundașul era omul de bază al lui Costel Gâlcă în ceea ce privește îndeplinirea regulii U-21.

