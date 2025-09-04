Andrei Borza, OUT de la naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru! O nouă pierdere pentru Mircea Lucescu - Antena Sport

După ce l-a pierdut pe Daniel Bîrligea (25 de ani), care a suferit o ruptură musculară în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2, Mircea Lucescu a rămas şi fără Andrei Borza (19 ani). Jucătorul Rapidului s-a accidentat la gleznă în cantonamentul de la Mogoşoaia şi va rata meciurile cu Canada şi Cipru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii sunt motivaţi înaintea partidei cu Canada. Vor victoria în acest amical de lux, după care o altă victorie cu Cipru este obligatorie. România nu mai are voie să facă paşi greşiţi, după ce a fost învinsă de Bosnia şi Austria. Cipru – România se dispută marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45.

Andrei Borza ratează meciurile României cu Canada şi Cipru

Potrivit fanatik.ro, Andrei Borza va lipsi de pe teren cel puţin două săptămâni. El va rata şi prima partidă a Rapidului de după această pauză generată de meciurile echipelor naţionale. U Cluj – Rapid se dispută vineri, 12 septembrie, de la ora 21:00.

În ultima vreme s-a discutat intens despre transferul lui Andrei Borza de la Rapid. Acţionarul minoritar al giuleştenilor, care deţine şi funcţia de preşedinte executiv al clubului, a transmis că Andrei Borza va pleca dacă Rapid va primi suma cerută pe el. Aceasta ar fi în jur de 3.5 milioane de euro.

Borza este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro. În acest sezon a evoluat în toate cele 8 partide disputate de Rapid în Liga 1, reuşind două assist-uri. El i-a pasat decisiv lui Alex Dobre la golul acestuia de 2-0 în meciul Rapid – UTA 2-0. Atât Borza, cât şi Dobre au fost convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru, dar primul se pregăteşte să plece din cantonament după accidentare. Rămâne de văzut dacă selecţionerul Mircea Lucescu va convoca pe cineva în locul lui. În cazul lui Bîrligea a decis să nu convoace niciun înlocuitor pentru atacantul de la FCSB.