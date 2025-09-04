Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Borza, OUT de la naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru! O nouă pierdere pentru Mircea Lucescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Andrei Borza, OUT de la naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru! O nouă pierdere pentru Mircea Lucescu

Andrei Borza, OUT de la naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru! O nouă pierdere pentru Mircea Lucescu

Bogdan Stănescu Publicat: 4 septembrie 2025, 8:22

Comentarii
Andrei Borza, OUT de la naţională pentru meciurile cu Canada şi Cipru! O nouă pierdere pentru Mircea Lucescu

Andrei Borza semnează autografe la Mogoşoaia / Facebook echipa naţională

După ce l-a pierdut pe Daniel Bîrligea (25 de ani), care a suferit o ruptură musculară în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2, Mircea Lucescu a rămas şi fără Andrei Borza (19 ani). Jucătorul Rapidului s-a accidentat la gleznă în cantonamentul de la Mogoşoaia şi va rata meciurile cu Canada şi Cipru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii sunt motivaţi înaintea partidei cu Canada. Vor victoria în acest amical de lux, după care o altă victorie cu Cipru este obligatorie. România nu mai are voie să facă paşi greşiţi, după ce a fost învinsă de Bosnia şi Austria. Cipru – România se dispută marţi, 9 septembrie, de la ora 21:45.

Andrei Borza ratează meciurile României cu Canada şi Cipru

Potrivit fanatik.ro, Andrei Borza va lipsi de pe teren cel puţin două săptămâni. El va rata şi prima partidă a Rapidului de după această pauză generată de meciurile echipelor naţionale. U Cluj – Rapid se dispută vineri, 12 septembrie, de la ora 21:00.

În ultima vreme s-a discutat intens despre transferul lui Andrei Borza de la Rapid. Acţionarul minoritar al giuleştenilor, care deţine şi funcţia de preşedinte executiv al clubului, a transmis că Andrei Borza va pleca dacă Rapid va primi suma cerută pe el. Aceasta ar fi în jur de 3.5 milioane de euro.

Borza este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro. În acest sezon a evoluat în toate cele 8 partide disputate de Rapid în Liga 1, reuşind două assist-uri. El i-a pasat decisiv lui Alex Dobre la golul acestuia de 2-0 în meciul Rapid – UTA 2-0. Atât Borza, cât şi Dobre au fost convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru, dar primul se pregăteşte să plece din cantonament după accidentare. Rămâne de văzut dacă selecţionerul Mircea Lucescu va convoca pe cineva în locul lui. În cazul lui Bîrligea a decis să nu convoace niciun înlocuitor pentru atacantul de la FCSB.

Reclamă
Reclamă

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
Reclamă

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Observator
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
Fanatik.ro
Nativii care atrag norocul în dragoste în luna septembrie. Astrele le scot în cale persoanele potrivite
9:19
Răzvan Lucescu, înainte de dubla cu Canada şi Cipru: “O echipă formată, care după o iarnă practic s-a dizolvat”
9:04
Iga Swiatek, OUT de la US Open 2025! Amanda Anisimova şi-a luat revanşa după 0-6, 0-6 din finala de la Wimbledon
8:59
Surpriza uriaşă pe lista trimisă de FCSB la UEFA, pentru meciurile din grupa Europa League
8:58
“Mi-e ruşine” Gigi Becali, o nouă decizie în legătură cu Vlad Chiricheş după ce l-a scos din echipa FCSB-ului
23:34 3 sept.
Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro
23:33 3 sept.
Reacţia lui Neluţu Varga, după ce a realizat unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1
Vezi toate știrile
1 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 2 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă 6 Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: “Am discutat cu Dan Şucu”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”