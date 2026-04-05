Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT

Gigi Becali pregăteşte o adevărată revoluţie la FCSB, pentru vara lui 2026. Pe lista neagră pe care se aflau deja David Kiki, Mihai Popescu şi Vlad Chiricheş, a mai ajuns un jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Mamadou Thiam (31 de ani), atacantul adus în vara lui 2025 de la Universitatea Cluj pentru 50.000 de euro. Conform digisport.ro, jucătorului cotat la 900.000 de euro nu îi va fi prelungit contractul scadent la finalul sezonului.

Gigi Becali a văzut destul în cele 42 de meciuri adunate de jucătorul care are cel mai mare salariu de la FCSB, 30.000 de euro, top în care se află la egalitate cu Florin Tănase.

În cele 1918 minute adunate în toate competiţiile, Thiam şi-a trecut în cont şapte goluri şi două pase decisive, puţin pentru pretenţiile pe care Gigi Becali le avea de la el în momentul transferului.

”Thiam, când să scape singur, o lua, se mai plimba… Bă, ești atacant, du-te și dă la poartă”, a declarat Becali, pentru sursa citată anterior.