Controversă uriașă la Univ. Craiova - Hermannstadt. Sibienii au crezut că au dat gol, iar Mirel Rădoi a răbufnit - Antena Sport

Universitatea Craiova a învins-o pe Hermannstadt în etapa a cincea din Liga 1 și a urcat provizoriu pe primul loc în campionat. Oltenii au fost însă la un pas să piardă cele trei puncte și să rămână cu unul singur, după o fază din prelungiri care a generat multă controversă.

Aurelian Chițu a reluat o minge venită din afara careului și a șutat spre poarta lui Silviu Lung Jr., care a scos in-extremis balonul. Pe reluările oferite la TV a fost dificil de verificat în mod clar dacă mingea a trecut cu toată circumferința de linia porții, iar arbitrul nu a validat reușita.

Hermannstadt a ratat la milimetri egalul cu Univ. Craiova. Mirel Rădoi a cedat nervos

În prelungirile partidei de pe Ion Oblemenco, Hermannstadt a forțat egalarea, după ce “alb-albaștrii” deschiseseră scorul grație golului fabulos al lui Romanchuk. În minutul 90+1, sibienii au avut o acțiune în banda stângă, după care mingea a ajuns în careu, iar Aurelian Chițu a părut că l-a învins cu un șut pe jos pe Silviu Lung Jr., fără să fie clar însă dacă balonul a trecut cu toată circumferința de linia porții.

Tușierul a ezitat să ofere un verdict, iar centralul nu a arătat astfel spre centrul terenului, astfel că faza a fost analizată de cei de la VAR. După aproximativ jumătate de minut, arbitrul partidei i-a indicat lui Lung Jr. să repună mingea, semn că faza a fost analizată, iar Hermannstadt nu a înscris.

În timpul momentelor în care se judeca momentul de către arbitri, Mirel Rădoi a avut o ieșire nervoasă și a dat cu pumnul în panoul de la banca de rezerve. Cel mai probabil, antrenorul oltenilor a fost enervat la culme de modul în care jucătorii s-au expus atât de mult pe final și cum au fost la un pas să ia gol în prelungiri.