Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova - Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului - Antena Sport

Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului

Publicat: 10 august 2025, 19:18

Oleksandr Romanchuk, după eurogolul cu Hermannstadt / Sport Pictures

Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a reuşit un alt eurogol, după cel din turul cu FK Sarajevo, în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt.

În minutul 31 al partidei de pe stadionul Ion Oblemenco, ucraineanul a trecut de un adversar, şi-a făcut culoar şi a trimis un şut de senzaţie, imparabil, de la aproximativ 25 de metri. Romanchuk a plasat balonul perfect, cu latul, iar şutul a fost şi foarte puternic. Nicio şansă pentru portarul arădenilor, Căbuz.

Oleksandr Romanchuk a reuşit un alt eurogol!

Este al treilea gol al lui Romanchuk de la transferul la Universitatea Craiova. A deschis scorul cu o lovitură de cap în meciul Universitatea Craiova – UTA 3-3, partidă în care arădenii au revenit de la 3-0. A reuşit apoi eurogolul din partida tur cu FK Sarajevo.

Slava Ukraini! Mă refer la Romanchuk și Isenko. Am avut doi jucători din Ucraina care s-au prezentat foarte bine. Și putem spune Slava Ukraini! Au fost 60 de minute dureroase. La pauză am spus că ori luăm multe, ori facem egal sau batem. Și am avut egalul în gheata lui Crețu”, declara Mihai Rotaru, pentru digisport.ro, după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1.

Oltenii aveau să facă un retur de vis, învingând-o cu 4-0 pe FK Sarajevo. În ultimul meci disputat în preliminariile Conference League, Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava.

Oleksandr Romanchuk este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 900.000 de euro. În timpul junioratului, Romanchuck a trecut şi pe la Dinamo Kiev.

Universitatea Craiova i-a plătit 750.000 de euro lui Kryvbas, pentru a-l achiziţiona pe Romanchuk de la formaţia ucraineană.

VEZI AICI EUROGOLUL LUI ROMANCHUK DIN MECIUL CU HERMANNSTADT

1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 5 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 6 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
