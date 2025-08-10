Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova - Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului - Antena Sport

Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a reuşit un alt eurogol, după cel din turul cu FK Sarajevo, în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt.

În minutul 31 al partidei de pe stadionul Ion Oblemenco, ucraineanul a trecut de un adversar, şi-a făcut culoar şi a trimis un şut de senzaţie, imparabil, de la aproximativ 25 de metri. Romanchuk a plasat balonul perfect, cu latul, iar şutul a fost şi foarte puternic. Nicio şansă pentru portarul arădenilor, Căbuz.

Oleksandr Romanchuk a reuşit un alt eurogol!

Este al treilea gol al lui Romanchuk de la transferul la Universitatea Craiova. A deschis scorul cu o lovitură de cap în meciul Universitatea Craiova – UTA 3-3, partidă în care arădenii au revenit de la 3-0. A reuşit apoi eurogolul din partida tur cu FK Sarajevo.

„Slava Ukraini! Mă refer la Romanchuk și Isenko. Am avut doi jucători din Ucraina care s-au prezentat foarte bine. Și putem spune Slava Ukraini! Au fost 60 de minute dureroase. La pauză am spus că ori luăm multe, ori facem egal sau batem. Și am avut egalul în gheata lui Crețu”, declara Mihai Rotaru, pentru digisport.ro, după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1.

Oltenii aveau să facă un retur de vis, învingând-o cu 4-0 pe FK Sarajevo. În ultimul meci disputat în preliminariile Conference League, Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava.