Cornel Dinu a ţinut cu U Cluj la meciul cu Dinamo! “Nu prezintă încredere”

Cornel Dinu a făcut din nou o serie de declaraţii menite să irite conducerea din Ştefan cel Mare. De această dată, fostul tehnician din Ştefan cel Mare a declarat că spera ca U Cluj să se impună cu Dinamo.

“(n.r. Cum a urmărit meciul) Cu anumită nostalgie, am antrenat ambele echipe, dar bineînțeles toată cariera mea este legată de Dinamo. Pot să spun însă că am ținut cu U Cluj, pentru că are șanse să ia campionatul. Are, după părerea mea, echipa cam cea mai bună, alături de Craiova, din acest play-off.

Din păcate, nu au putut, au avut o zi mai proastă cei de la U. Nu și-au creat ocazii ca de obicei. Macalou a intrat târziu, ceilalți nu au reușit să se descurce. Vârful Lukic nu a mai fost la fel de percutant. Dinamo cred eu că a făcut din nou o partidă destul de bună, dar au probleme în continuare în centrul liniei de atac, acolo unde Karamoko văd că se rupe de fiecare dată. Pop nu cred că este de acolo, iar despre Pușcaș părerea mea este că rămâne mai mult de vânătoare decât de joc. După 30 de minute, cât a jucat, parcă avea niște chinuri teribile cu partea de alergare”, a declarat Dinu pentru Fanatik.ro.

Cornel Dinu şi-a justificat decizia, dar a şi trimis câteva “săgeţi” către conducerea dinamovistă. Fără să spună despre ce club e vorba, Dinu a spus că “o anumită grupare, nu prezintă încredere”.

“Am ținut cu un adversar al lui Dinamo pentru că Dinamo nu mai are șanse la ora actuală și am niște rezerve în ceea ce înseamnă conducerea lui Dinamo. Sunt un om consecvent. Când, din punct de vedere moral, cei care conduc o anumită grupare, nu prezintă încredere, atunci stau deoparte și nu particip la acest joc nefast”, a mai spus Cornel Dinu pentru sursa menţionată.