E gata! Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu: “Pentru România și lumea întreagă”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a semnat ordinul prin care viitorul stadion al Dinamo va purta numele “Arena Mircea Lucescu”.

La 9 aprilie, la funeraliile lui Mircea Lucescu, ministrul anunţase că s-a decis iniţierea procedurilor legale pentru ca viitorul stadion Dinamo să poarte numele legendarului antrenor.

MAI, comunicat emoționant pentru Mircea Lucescu

Duminică, Predoiu a afirmat, într-un comunicat, că, prin această decizie, este celebrat nu doar un antrenor, ci o instituţie a fotbalului românesc, european şi mondial – Mircea Lucescu.

“Într-o lume a performanţei efemere, în care gloria se măsoară adesea în sezoane, Mircea Lucescu a demonstrat că valoarea perenă se construieşte prin ştiinţă şi muncă permanentă, măsurată în decenii. Cu o carieră întinsă pe mai bine de jumătate de secol, Mircea Lucescu a redefinit modul în care se joacă fotbalul, redefinind modul în care se gândeşte acest sport.

Format în spiritul disciplinei şi al inteligenţei tactice, Mircea Lucescu a fost mai întâi un jucător de elită, iar apoi un antrenor vizionar, capabil să transforme echipe, să creeze şcoli de joc şi să inspire generaţii. De la performanţele din România până la consacrarea internaţională, fiecare etapă a carierei sale a fost marcată de onestitate profesională, curaj, inovaţie şi rigoare.