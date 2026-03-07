Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc

Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 16:10

Comentarii
Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc

Cadru din U Cluj - FCSB / SPORT PICTURES

FCSB va primi sâmbătă seară vizita celor de la Universitatea Cluj, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Campioana României se pregătește de o prezență neașteptată în play-out, iar Elias Charalambous a pregătit surprize în meciul contra „șepcilor roșii”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Darius Olaru nu va fi în lot pentru disputa care va avea loc pe Arena Națională, în timp ce Mamadou Thiam și Daniel Bîrligea vor evolua simultan din primul minut contra echipei lui Cristiano Bergodi.

Darius Olaru, marele absent din FCSB – U Cluj

FCSB a ratat „la mustață” accederea în play-off, iar campioana ultimelor două sezoane se pregătește să evolueze în play-out, după două stagiuni în care a dominat competiția internă.

La partida cu Universitatea Cluj, ultima din sezonul regular, marele absent va fi căpitanul Darius Olaru, care a avut mai multe simptome de gripă, anunță fanatik.ro.

Cum va arăta echipa de start a FCSB la disputa cu formația antrenată de Cristiano Bergodi: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, J. Paulo – Tănase, Lixandru – Miculescu, Cisotti, Thiam – Bîrligea.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce un bilet de avion a ajuns să coste 5.000 de euro
Fanatik.ro
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce un bilet de avion a ajuns să coste 5.000 de euro
15:35
Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente”
15:07
VIDEONicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură
14:51
VIDEOBoston Celtics, un nou succes categoric în NBA. Jayson Tatum a revenit după 10 luni
14:14
FC Bihor, calificare dramatică în play-off-ul din Liga a 2-a. Gol în minutul 90+3 și revenire de la 0-2 cu Sepsi
13:53
„Nu va face deplasarea cu noi”. Zeljko Kopic, ultimele detalii de la Dinamo înaintea confruntării cu CFR Cluj
13:13
Momente copleșitoare la comemorarea celor șapte victime ale accidentului din Timiș. Sute de fani ai lui PAOK, prezenți în România
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”