Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc - Antena Sport

FCSB va primi sâmbătă seară vizita celor de la Universitatea Cluj, în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1. Campioana României se pregătește de o prezență neașteptată în play-out, iar Elias Charalambous a pregătit surprize în meciul contra „șepcilor roșii”.
Darius Olaru nu va fi în lot pentru disputa care va avea loc pe Arena Națională, în timp ce Mamadou Thiam și Daniel Bîrligea vor evolua simultan din primul minut contra echipei lui Cristiano Bergodi.
Darius Olaru, marele absent din FCSB – U Cluj
FCSB a ratat „la mustață” accederea în play-off, iar campioana ultimelor două sezoane se pregătește să evolueze în play-out, după două stagiuni în care a dominat competiția internă.
La partida cu Universitatea Cluj, ultima din sezonul regular, marele absent va fi căpitanul Darius Olaru, care a avut mai multe simptome de gripă, anunță fanatik.ro.
Cum va arăta echipa de start a FCSB la disputa cu formația antrenată de Cristiano Bergodi: M. Popa – Crețu, Dawa, Duarte, J. Paulo – Tănase, Lixandru – Miculescu, Cisotti, Thiam – Bîrligea.
