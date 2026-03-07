Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității” - Antena Sport

Inter își va întâlni eterna rivală în etapa cu numărul 28 din Serie A, iar echipa antrenată de Cristi Chivu se poate desprinde la 13 puncte, ceea ce ar însemna un pas uriaș către titlu.

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul român a vorbit despre importanța acestui meci, dar și despre absențele cu care se confruntă.

Cristi Chivu, probleme cu unul dintre titularii lui Inter

Duminică seară este programat un nou episod din ”Derby della Madonnina”, iar Cristi Chivu are șansa de a face un pas uriaș către cucerirea titlului, la primul său sezon pe banca celor de la Inter.

Românul a prefațat disputa contra marii rivale din campionat și a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi. În același timp, „Mister” a explicat și ce jucători au probleme înaintea jocului.

„Este un derby și există ambiții mari. Trebuie să păstrăm ceea ce am făcut până acum. Nu ne putem schimba identitatea și principiile pe care le-am susținut încă de la începutul sezonului. Va trebui să înțelegem momentele meciului. Calhanoglu este destul de bine. După meciul cu Como ne-am antrenat bine. Astăzi Thuram nu s-a pregătit, a făcut febră, dar sperăm ca mâine să fie la dispoziția echipei. Calha își recapătă ritmul și este disponibil.