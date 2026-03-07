Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității” - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității”

Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: „Nu trebuie să pierdem simțul realității”

Daniel Işvanca Publicat: 7 martie 2026, 16:52

Comentarii
Cristi Chivu trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu AC Milan: Nu trebuie să pierdem simțul realității”

Cristian Chivu / Profimedia

Inter își va întâlni eterna rivală în etapa cu numărul 28 din Serie A, iar echipa antrenată de Cristi Chivu se poate desprinde la 13 puncte, ceea ce ar însemna un pas uriaș către titlu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul român a vorbit despre importanța acestui meci, dar și despre absențele cu care se confruntă.

Cristi Chivu, probleme cu unul dintre titularii lui Inter

Duminică seară este programat un nou episod din ”Derby della Madonnina”, iar Cristi Chivu are șansa de a face un pas uriaș către cucerirea titlului, la primul său sezon pe banca celor de la Inter.

Românul a prefațat disputa contra marii rivale din campionat și a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi. În același timp, „Mister” a explicat și ce jucători au probleme înaintea jocului.

„Este un derby și există ambiții mari. Trebuie să păstrăm ceea ce am făcut până acum. Nu ne putem schimba identitatea și principiile pe care le-am susținut încă de la începutul sezonului. Va trebui să înțelegem momentele meciului. Calhanoglu este destul de bine. După meciul cu Como ne-am antrenat bine. Astăzi Thuram nu s-a pregătit, a făcut febră, dar sperăm ca mâine să fie la dispoziția echipei. Calha își recapătă ritmul și este disponibil.

Reclamă
Reclamă

De la începutul anului suntem pregătiți mental și am crescut mult. Nu subestimăm pe nimeni, dar nici nu supraevaluăm adversarii. Nu trebuie să pierdem simțul realității într-un astfel de meci. Milan a pierdut doar două meciuri și are jucători de mare valoare la nivel individual.

Totuși, noi trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră și să înțelegem ce înseamnă să joci un derby. Nu mă uit la statisticile din ultimii doi ani. Ceea ce contează este creșterea noastră. Am reușit lucruri importante și am știut să reacționăm după înfrângeri și momente dificile. Această echipă are o forță mentală care îi permite să abordeze fiecare meci în același mod”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Tuttomercatoweb.

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru. Elias Charalambous folosește primul 11 anunțat de Fanatik. Update exclusiv
Fanatik.ro
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru. Elias Charalambous folosește primul 11 anunțat de Fanatik. Update exclusiv
18:46
Pleşan, făcut praf la câteva ore de la atacul la Meme Stoica: “Impresar de calculator, un no name”
18:28
FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out. Echipele de start
18:24
Fostul jucător al lui Cristi Chivu a luat o decizie radicală! Își părăsește echipa și merge la război
18:12
Dan Petrescu revine în antrenorat. Când semnează? Giovanni Becali: “Mi-a zis frate-miu”
17:53
Mircea Lucescu revine pe stadion! Ce partidă va urmări selecționerul României, înainte de barajul cu Turcia
17:46
Cristiano Ronaldo, prima reacție după accidentarea suferită! Mesajul starului portughez pentru colegii de la Al-Nassr
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”