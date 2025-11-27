Joshua Kimmich a "înţepat-o" pe Arsenal, după înfrângerea lui Bayern: "Nu a fost vorba despre fotbal" - Antena Sport

Joshua Kimmich, vedeta celor de la Bayern Munchen, nu a fost impresionat de succesul celor de la Arsenal, în meciul din etapa a cincea a grupei principale UEFA Champions League. Tunarii lui Mikel Arteta s-au impus cu 3-1 şi sunt singura echipă cu victorii pe linie în primele cinci etape.
La finalul meciului de pe Emirates, Joshua Kimmich a fost întrebat dacă liderul din Premier League este cel mai puternic adversar pe care l-a întâlnit sezonul acesta, dar fotbalistul german a avut altă alegere.
Joshua Kimmich a criticat jocul lui Arsenal: “Nu a fost despre fotbal”
Din punctul de vedere al lui Kimmich, PSG a fost mult mai puternică, aruncând “săgeţi” către cei de la Arsenal, spunând că jocul echipei lui Mikel Arteta a fost mai puţin despre fotbal:
“Nu, nu cred (n.r. că Arsenal este cea mai bună echipă pe care a întâlnit-o în acest sezon). Cred că meciul cu PSG a fost cel mai greu, ţinând cont de modul în care joacă. La Arsenal e complet diferit. Ei s-au bazat mult pe faze fixe. Le place să joace cu mingi lungi, să lupte pentru mingea a doua. A fost total diferit faţă de meciul cu PSG, a semănat cu un meci de fotbal.
Cu Arsenal nu a fost vorba despre fotbal. A fost mai mult despre cum să gestionezi jocul şi duelurile. Arsenal s-a descurcat bine din acest punct de vedere. Victoria lor este meritată, iar noi trebuie să învăţăm din acest joc”, a declarat Joshua Kimmich, citat de dailymail.co.uk.
Jurrien Timber a deschis scorul în meciul de pe Emirates, în timp ce puştiul de 17 ani Lennart Karl a restabilit egalitatea în minutul 32. După pauză, Maduele şi Martinelli au marcat cele două goluri care au adus victoria tunarilor.
După primele cinci etape, Arsenal este pe primul loc, cu 15 puncte, fiind singura echipă care şi-a câştigat toate meciurile. PSG, Bayern, Inter şi Real Madrid sunt urmăritoarele, toate cu câte 12 puncte.
