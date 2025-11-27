Joshua Kimmich a "înţepat-o" pe Arsenal, după înfrângerea lui Bayern: "Nu a fost vorba despre fotbal" - Antena Sport

Joshua Kimmich, vedeta celor de la Bayern Munchen, nu a fost impresionat de succesul celor de la Arsenal, în meciul din etapa a cincea a grupei principale UEFA Champions League. Tunarii lui Mikel Arteta s-au impus cu 3-1 şi sunt singura echipă cu victorii pe linie în primele cinci etape.

La finalul meciului de pe Emirates, Joshua Kimmich a fost întrebat dacă liderul din Premier League este cel mai puternic adversar pe care l-a întâlnit sezonul acesta, dar fotbalistul german a avut altă alegere.

Joshua Kimmich a criticat jocul lui Arsenal: “Nu a fost despre fotbal”

Din punctul de vedere al lui Kimmich, PSG a fost mult mai puternică, aruncând “săgeţi” către cei de la Arsenal, spunând că jocul echipei lui Mikel Arteta a fost mai puţin despre fotbal:

“Nu, nu cred (n.r. că Arsenal este cea mai bună echipă pe care a întâlnit-o în acest sezon). Cred că meciul cu PSG a fost cel mai greu, ţinând cont de modul în care joacă. La Arsenal e complet diferit. Ei s-au bazat mult pe faze fixe. Le place să joace cu mingi lungi, să lupte pentru mingea a doua. A fost total diferit faţă de meciul cu PSG, a semănat cu un meci de fotbal.

Cu Arsenal nu a fost vorba despre fotbal. A fost mai mult despre cum să gestionezi jocul şi duelurile. Arsenal s-a descurcat bine din acest punct de vedere. Victoria lor este meritată, iar noi trebuie să învăţăm din acest joc”, a declarat Joshua Kimmich, citat de dailymail.co.uk.