Costel Gâlcă a spus ce relaţie are cu patronul Rapidului, Dan Şucu - Antena Sport

Costel Gâlcă a spus ce relaţie are cu patronul Rapidului, Dan Şucu

Liga 1
EXCLUSIV

Costel Gâlcă a spus ce relaţie are cu patronul Rapidului, Dan Şucu

Publicat: 10 octombrie 2025, 21:50

Costel Gâlcă a spus ce relaţie are cu patronul Rapidului, Dan Şucu

Costel Gâlcă, în interviul pentru AntenaSport

Costel Gâlcă (53 de ani) este foarte mulţumit că a ales să semneze cu Rapid. Antrenorul giuleştenilor are o relaţie excelentă cu patronul echipei din Giuleşti, Dan Şucu (62 de ani), care este şi acţionarul majoritar al clubului Genoa.

Costel Gâlcă a dezvăluit că Dan Şucu îi mai trimite mesaje de felicitare. După 12 etape disputate în Liga 1, Rapid e pe locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul surprinzător al campionatului, FC Botoşani.

Costel Gâlcă a spus că patronul Dan Şucu îi trimite mesaje de felicitare după unele victorii ale Rapidului

(n.r: Felicitări de la patron?) Bineînţeles că ne trimitem mesaje, bineînţeles că sunt mulţumiţi (n.r: acţionarii Rapidului) până la momentul acesta”, a declarat Costel Gâlcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

“E o satisfacţie pentru noi că le aducem bucurii suporterilor. Campionatul este încă la început şi mai avem mult de muncă. Mai avem multe de făcut şi ne dorim să arătăm mult mai bine la următoarele meciuri”, a mai spus Gâlcă pentru AntenaSport.

Gâlcă e de părere că Dan Şucu a asigurat toate condiţiile pentru ca la Rapid să se facă performanţa. El a mărturisit că a fost surprins atunci când a fost contactat de conducerea Rapidului pentru a prelua echipa.

“Infrastructura este impecabilă, terenurile, dar mai avem paşi în alte domenii care ne-ar ajuta şi mai mult.

Am fost surprins (n.r: când a fost contactat să preia Rapidul), nu reticent, în niciun moment, am în familie rapidişti”, a mai declarat Costel Gâlcă pentru AntenaSport.

