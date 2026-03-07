Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid - Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente” - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit declarații despre Kader Keita, înaintea derby-ului dintre Rapid și Universitatea Craiova de duminică, din etapa a 30-a din Liga 1. Meciul se va disputa de la ora 20:00, în Giulești.
Înaintea partidei, Kader Keita a fost în centrul atenției din cauza unui eveniment nefericit. Mijlocașul Rapidului a lovit pe trecerea de pietoni o femeie și a fugit de la locul faptei.
Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova
Totul s-a întâmplat marți, în jurul ore 05:00, când Kader Keita se întorcea de la rugăciunea de dimineață, el fiind în timpul Ramadanului.
Poliția a deschis o anchetă, mijlocașul Rapidului fiind adus la sediul Brigăzii Rutiere din București miercuri, ulterior mergând și la Judecătoria Sectorului 2. După audieri, instanța a decis ca ivorianul să fie plasat sub control judiciar.
Înaintea meciului cu Universitatea Craiova, Kader Keita a fost prezent la antrenamentele Rapidului, după cum a anunțat Costel Gâlcă. Antrenorul a transmis însă că mijlocașul nu va face parte din lotul său, dată fiind situația delicată pe care o traversează.
„Keita a venit la antrenamente, dar nu va face parte din lot pentru acest meci. Este o situație complicată. Gândurile noastre se îndreaptă către persoana afectată. Este o anchetă în desfășurare.
Nici el nu este bine. Până se vor rezolva lucrurile, noi suntem concentrați pe meci. Ne gândim la persoana afectată și la familia ei. Noi trebuie să ne concentrăm pe fotbal”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă înainte de Rapid – Universitatea Craiova.
- Metaloglobus – UTA 2-2. Rezultat bun la debut pentru Florin Bratu
- Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: “România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu”
- Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc
- „Nu va face deplasarea cu noi”. Zeljko Kopic, ultimele detalii de la Dinamo înaintea confruntării cu CFR Cluj
- Ce ofertă reală a primit CFR Cluj pentru Louis Munteanu, înainte de transferul în MLS: „Era nemulțumit”