Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid - Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente” - Antena Sport

Costel Gâlcă a oferit declarații despre Kader Keita, înaintea derby-ului dintre Rapid și Universitatea Craiova de duminică, din etapa a 30-a din Liga 1. Meciul se va disputa de la ora 20:00, în Giulești.

Înaintea partidei, Kader Keita a fost în centrul atenției din cauza unui eveniment nefericit. Mijlocașul Rapidului a lovit pe trecerea de pietoni o femeie și a fugit de la locul faptei.

Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova

Totul s-a întâmplat marți, în jurul ore 05:00, când Kader Keita se întorcea de la rugăciunea de dimineață, el fiind în timpul Ramadanului.

Poliția a deschis o anchetă, mijlocașul Rapidului fiind adus la sediul Brigăzii Rutiere din București miercuri, ulterior mergând și la Judecătoria Sectorului 2. După audieri, instanța a decis ca ivorianul să fie plasat sub control judiciar.

Înaintea meciului cu Universitatea Craiova, Kader Keita a fost prezent la antrenamentele Rapidului, după cum a anunțat Costel Gâlcă. Antrenorul a transmis însă că mijlocașul nu va face parte din lotul său, dată fiind situația delicată pe care o traversează.