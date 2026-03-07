Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid - Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente”

Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente”

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 15:35

Comentarii
Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: A venit la antrenamente”

Costel Gâlcă și Kader Keita/ Profimedia

Costel Gâlcă a oferit declarații despre Kader Keita, înaintea derby-ului dintre Rapid și Universitatea Craiova de duminică, din etapa a 30-a din Liga 1. Meciul se va disputa de la ora 20:00, în Giulești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea partidei, Kader Keita a fost în centrul atenției din cauza unui eveniment nefericit. Mijlocașul Rapidului a lovit pe trecerea de pietoni o femeie și a fugit de la locul faptei.

Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova

Totul s-a întâmplat marți, în jurul ore 05:00, când Kader Keita se întorcea de la rugăciunea de dimineață, el fiind în timpul Ramadanului.

Poliția a deschis o anchetă, mijlocașul Rapidului fiind adus la sediul Brigăzii Rutiere din București miercuri, ulterior mergând și la Judecătoria Sectorului 2. După audieri, instanța a decis ca ivorianul să fie plasat sub control judiciar.

Înaintea meciului cu Universitatea Craiova, Kader Keita a fost prezent la antrenamentele Rapidului, după cum a anunțat Costel Gâlcă. Antrenorul a transmis însă că mijlocașul nu va face parte din lotul său, dată fiind situația delicată pe care o traversează.

Reclamă
Reclamă

Keita a venit la antrenamente, dar nu va face parte din lot pentru acest meci. Este o situație complicată. Gândurile noastre se îndreaptă către persoana afectată. Este o anchetă în desfășurare.

Nici el nu este bine. Până se vor rezolva lucrurile, noi suntem concentrați pe meci. Ne gândim la persoana afectată și la familia ei. Noi trebuie să ne concentrăm pe fotbal”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă înainte de Rapid – Universitatea Craiova.

 

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Surprize mari la FCSB – U Cluj: fără căpitanul Darius Olaru! Cum arată primul 11 al roș-albaștrilor. Exclusiv
16:38
Braga – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Gruparea din Lisabona vrea să se apropie de liderul Porto
16:28
VIDEO“Cazul Ganea” s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante
16:23
Metaloglobus – UTA 2-2. Rezultat bun la debut pentru Florin Bratu
16:12
Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: “România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu”
16:10
Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc
15:07
VIDEONicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”