Costel Gâlcă, avertisment pentru jucătorii săi, înainte de Petrolul - Rapid: "Să nu se mai întâmple niciodată" - Antena Sport

Costel Gâlcă, avertisment pentru jucătorii săi, înainte de Petrolul – Rapid: “Să nu se mai întâmple niciodată”

Publicat: 26 septembrie 2025, 15:32

Costel Gâlcă / Profimedia

Antrenorul echipei FC Rapid, Constantin Gâlcă, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că şi-ar dori ca echipa sa să nu mai repete niciodată greşelile din meciul pierdut cu Hermannstadt, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, mai ales că sâmbătă va întâlni Petrolul Ploieşti, o rivală a formaţiei giuleştene.

Giuleştenii au suferit prima înfrângere a acestui sezon din Liga 1, chiar pe teren propriu. Mai mult, Rapid a condus cu 1-0, iar cele două goluri marcate de formaţia din Sibiu au venit pe final de joc.

Costel Gâlcă, înainte de Petrolul – Rapid: “Trebuie să jucăm ce am antrenat în timpul săptămânii”

“Este un meci important pentru noi, având în vedere că în ultimul meci acasă nu am luat cele trei puncte şi nu am făcut un meci prea bun. Este un derby pentru noi, au schimbat şi antrenorul şi din punctul acesta de vedere este mai complicat, mai dificil. Eu îmi doresc să nu se mai întâmple niciodată ceea ce s-a întâmplat în meciul cu Hermannstadt. O echipă poate să piardă, dar trebuie să joace ceea ce a antrenat în timpul săptămânii, să aibă personalitate, să aibă curaj.

Noi am pierdut 45 de minute, o repriză, în acel meci. Tot timpul este presiune, tot timpul ne dorim să câştigăm, indiferent că am câştigat sau nu cu un meci înainte. Întotdeauna ne dorim să câştigăm cele trei puncte şi ne dorim ca suporterii noştri să se bucure tot timpul”, a declarat Gâlcă.

Tehnicianul echipei giuleştene consideră că Petrolul va avea un avantaj prin numirea lui Eugen Neagoe la conducerea băncii tehnice, un antrenor care cunoaşte foarte bine echipele din Superliga României.

“Cei de la Petrolul au adus un antrenor care cunoaşte foarte bine Superliga şi din acest punct de vedere va fi mai complicat. Dar ne dorim să câştigăm. Au jucători destul de buni, au demonstrat-o şi în campionatul trecut, dar sperăm să plecăm cu cele trei puncte de la Ploieşti.

În ziua de astăzi s-a echilibrat foarte mult fotbalul. Indiferent că echipele au două-trei puncte în plus sau sunt în coada clasamentului, pentru noi este foarte important să ne impunem jocul şi să câştigăm pentru că nu mai aşa putem creşte”, a adăugat antrenorul giuleştenilor.

