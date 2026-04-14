Costel Gâlcă, sfătuit de un fost antrenor al Rapidului să-l ţină pe bancă pe Dobre: “Nici nu se pune problema”

Ioan Andone (66 de ani) l-a sfătuit pe Costel Gâlcă (54 de ani) să îl ţină pe bancă pe căpitanul giuleştenilor, Alex Dobre (27 de ani), după ce acesta a declarat că tactica din prezent a alb-vişiniilor nu-l pune în valoare.
Rapid a învins-o cu 3-2 pe Dinamo în primul meci din play-off, dar apoi a înregistrat o remiză şi a pierdut două partide. Giuleştenii s-au îndepărtat de titlu, fiind în prezent la 7 puncte în spatele liderului U Cluj.
Ioan Andone îl sfătuieşte pe Costel Gâlcă să nu-l mai titularizeze pe Alex Dobre: “Nici nu se pune problema să îl mai lași să joace”
„Îl pun pe bancă! Nici nu se pune problema să îl mai lași să joace, dacă vorbește în halul în care vorbește! Să îi mai dai și banderola… Poate să mai intre câte 15 minute.
La Rapid, o să vorbesc despre meciul cu U Cluj, pe el l-am văzut. Repriza a doua a fost dezastru pe partea stângă. Degeaba au schimbat. Putea să fie scorul mult mai mare, a fost dezastru acolo.
La Rapid e o problemă, construcția asta lentă. Mie mi se pare că ai jucători la Rapid. Fac comparație cu perioada în care a fost Bergodi. Mi se pare că ceva nu e în regulă, nu știu ce”, a declarat Ioan Andone pentru digisport.ro.
Potrivit 1923.ro, site al suporterilor giuleşteni, Gâlcă ar urma să o părăsească pe Rapid la finalul sezonului. Patronul Dan Şucu (62 de ani) ar dori să îl aducă pe Răzvan Lucescu (57 de ani). Mutarea ar avea şanse mici de realizare, întrucât Răzvan Lucescu are contract cu PAOK Salonic până în vara lui 2027. Răzvan Lucescu are un salariu de 2 milioane de euro pe an la PAOK.
Potrivit sursei citate, Edi Iordănescu, Mircea Rednic, Daniel Pancu, Adrian Mutu și Marius Șumudică ar fi numele de antrenori aflate pe lista de înlocuitori a lui Gâlcă, în cazul în care aducerea lui Răzvan Lucescu nu se concretizează.
- Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după tensiunile cu Gâlcă: “S-a exagerat foarte mult”
- „6 înfrângeri în Liga 1 și câștigarea Cupei?” Răspunsul dat de Andrei Nicolescu. Care e obiectivul lui Dinamo
- Florin Prunea a numit principala favorită la titlu, după etapa a patra a play-off-ului: „Au o poftă de joc extraordinară”
- Marius Niculae a văzut-o pe Dinamo cu CFR Cluj şi a dat verdictul despre echipa lui Zeljko Kopic!
- „Eventul, nu doar titlu”. Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate scrie istorie. Ce a spus despre transferul lui Stanciu