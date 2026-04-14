Costel Gâlcă, sfătuit de un fost antrenor al Rapidului să-l ţină pe bancă pe Dobre: “Nici nu se pune problema”

Ioan Andone (66 de ani) l-a sfătuit pe Costel Gâlcă (54 de ani) să îl ţină pe bancă pe căpitanul giuleştenilor, Alex Dobre (27 de ani), după ce acesta a declarat că tactica din prezent a alb-vişiniilor nu-l pune în valoare.

Rapid a învins-o cu 3-2 pe Dinamo în primul meci din play-off, dar apoi a înregistrat o remiză şi a pierdut două partide. Giuleştenii s-au îndepărtat de titlu, fiind în prezent la 7 puncte în spatele liderului U Cluj.

„Îl pun pe bancă! Nici nu se pune problema să îl mai lași să joace, dacă vorbește în halul în care vorbește! Să îi mai dai și banderola… Poate să mai intre câte 15 minute.

La Rapid, o să vorbesc despre meciul cu U Cluj, pe el l-am văzut. Repriza a doua a fost dezastru pe partea stângă. Degeaba au schimbat. Putea să fie scorul mult mai mare, a fost dezastru acolo.

La Rapid e o problemă, construcția asta lentă. Mie mi se pare că ai jucători la Rapid. Fac comparație cu perioada în care a fost Bergodi. Mi se pare că ceva nu e în regulă, nu știu ce”, a declarat Ioan Andone pentru digisport.ro.