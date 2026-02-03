Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas, în sezonul 2026 din Formula 1 - Antena Sport

Jack Doohan, care a disputat şapte Grand Prix-uri cu Alpine între sfârşitul anului 2024 şi începutul anului 2025, dar a părăsit echipa franceză la jumătatea lunii ianuarie, şi-a găsit un nou post într-o echipă de F1.
Australianul a fost numit pilot de rezervă la Haas pentru anul 2026.
Jack Doohan va fi pilot de rezervă la Haas
Doohan, care spera să participe şi la un sezon de Super Formula în Japonia – negocierile cu echipa Kondo Racing nu au avut însă succes –, va ocupa această funcţie alături de japonezul Ryo Hirakawa, pilot Toyota în WEC, care beneficiază de acordul de parteneriat între echipa americană şi constructorul japonez.
„Sunt încântat să mă alătur echipei TGR Haas F1 Team”, a declarat australianul în vârstă de 23 de ani.
„Este locul ideal pentru a-mi continua cariera în F1. Doresc să mulţumesc echipei pentru că mi-a oferit oportunitatea de a progresa şi de a face faţă împreună acestei provocări imense pe care o reprezintă sezonul 2026. Abia aştept să încep să lucrez cu echipa şi să colaborăm pentru ca acest an să fie unul de succes”, a adăugat Doohan.
