Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită - Antena Sport

Lindsey Vonn, în timpul unei probe, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026/ Profimedia

Americanca Lindsey Vonn (41 ani) a confirmat marţi că va concura la Jocurile Olimpice Milano-Cortina care vor începe peste câteva zile, în ciuda unei rupturi complete a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng.

”Sunt încrezătoare că voi putea concura duminică (ziua probei de coborâre olimpice)”, a explicat Vonn, una dintre vedetele aşteptate ale acestor Jocuri, în timpul unei conferinţe de presă la Cortina d’Ampezzo.

Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă

Vonn a suferit o căzătură gravă vineri, la Crans-Montana (Elveţia) în timpul ultimei curse de coborâre din Cupa Mondială înaintea Jocurilor Olimpice 2026 (6-22 februarie).

“Visul meu olimpic nu s-a terminat”, asigura Lindsey Vonn vinerea trecută, la câteva ore după ce a suferit căzătura. ”Este o situaţie foarte dificilă, dar dacă ştiu să fac ceva, este să revin. Visul meu olimpic nu s-a terminat”, sublinia aceasta.

Vonn, care este inclusă în delegaţia de 232 de membri a Statelor Unite, s-a dezechilibrat la începutul parcursului şi a ajuns în plasa de protecţie. Ea a coborât de pe schiuri ţinându-se de genunchiul stâng.