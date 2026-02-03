Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită - Antena Sport

Închide meniul
Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită

Jocurile Olimpice de Iarnă 2026

Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită

Viviana Moraru Publicat: 3 februarie 2026, 17:38

Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită

Lindsey Vonn, în timpul unei probe, înainte de Jocurile Olimpice de iarnă 2026/ Profimedia

Americanca Lindsey Vonn (41 ani) a confirmat marţi că va concura la Jocurile Olimpice Milano-Cortina care vor începe peste câteva zile, în ciuda unei rupturi complete a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng. 

”Sunt încrezătoare că voi putea concura duminică (ziua probei de coborâre olimpice)”, a explicat Vonn, una dintre vedetele aşteptate ale acestor Jocuri, în timpul unei conferinţe de presă la Cortina d’Ampezzo. 

Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă

Vonn a suferit o căzătură gravă vineri, la Crans-Montana (Elveţia) în timpul ultimei curse de coborâre din Cupa Mondială înaintea Jocurilor Olimpice 2026 (6-22 februarie). 

“Visul meu olimpic nu s-a terminat”, asigura Lindsey Vonn vinerea trecută, la câteva ore după ce a suferit căzătura. ”Este o situaţie foarte dificilă, dar dacă ştiu să fac ceva, este să revin. Visul meu olimpic nu s-a terminat”, sublinia aceasta. 

Vonn, care este inclusă în delegaţia de 232 de membri a Statelor Unite, s-a dezechilibrat la începutul parcursului şi a ajuns în plasa de protecţie. Ea a coborât de pe schiuri ţinându-se de genunchiul stâng. 

La 41 de ani, Lindsey Vonn, care a avut performanţe excepţionale după revenirea sa în probele de viteză de la începutul sezonului, are ca obiectiv a patra sa medalie olimpică, după cele de la Vancouver 2010 (aur la coborâre şi bronz la slalom super-uriaş) şi PyeongChang 2018 (bronz la coborâre). 

