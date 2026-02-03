Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă, după accidentarea teribilă suferită - Antena Sport

Americanca Lindsey Vonn (41 ani) a confirmat marţi că va concura la Jocurile Olimpice Milano-Cortina care vor începe peste câteva zile, în ciuda unei rupturi complete a ligamentului încrucişat anterior de la genunchiul stâng.
”Sunt încrezătoare că voi putea concura duminică (ziua probei de coborâre olimpice)”, a explicat Vonn, una dintre vedetele aşteptate ale acestor Jocuri, în timpul unei conferinţe de presă la Cortina d’Ampezzo.
Lindsey Vonn va participa la Jocurile Olimpice de iarnă
Vonn a suferit o căzătură gravă vineri, la Crans-Montana (Elveţia) în timpul ultimei curse de coborâre din Cupa Mondială înaintea Jocurilor Olimpice 2026 (6-22 februarie).
“Visul meu olimpic nu s-a terminat”, asigura Lindsey Vonn vinerea trecută, la câteva ore după ce a suferit căzătura. ”Este o situaţie foarte dificilă, dar dacă ştiu să fac ceva, este să revin. Visul meu olimpic nu s-a terminat”, sublinia aceasta.
Vonn, care este inclusă în delegaţia de 232 de membri a Statelor Unite, s-a dezechilibrat la începutul parcursului şi a ajuns în plasa de protecţie. Ea a coborât de pe schiuri ţinându-se de genunchiul stâng.
La 41 de ani, Lindsey Vonn, care a avut performanţe excepţionale după revenirea sa în probele de viteză de la începutul sezonului, are ca obiectiv a patra sa medalie olimpică, după cele de la Vancouver 2010 (aur la coborâre şi bronz la slalom super-uriaş) şi PyeongChang 2018 (bronz la coborâre).
