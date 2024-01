"Craiova este prima lui casă!" Mihai Rotaru a recunoscut negocierile cu Alexandru Cicâldău. Lovitura uriaşă încercată de olteni - Antena Sport

Reclamă

„Am mutat și la capitolul veniri și vom muta în continuare. Mai avem trei poziții de acoperit, dar două neapărat. Avem nevoie de un fundaș central, v-am mai spus. Cu Cicăldâu informația ar fi fost adevărată acum 3 săptămâni.

Astăzi nu mai este adevărată în sensul în care trebuiau să fie 3 părți convinse și care să agreeze mutarea. În speță, Cicâldău și nu erau probleme acolo, Galatasaray, care este clubul proprietar, unde lucrurile ar fi mers spre bine, doar că este și Konyaspor cei care îl au împrumut până în vară.

În momentul în care am deschis discuția, Konya nici nu a vrut să audă. Este un om de bază la Konya, ei au o situație dificilă în clasament. Nu iau în calcul să se despartă de Cicâldău. A fost ca la Mitriță când am încercat să-l aducem prima oară.

Ne înțelesesem cu New York-ul, ne înțelesem cu Mitriță, doar că saudiții nu au vrut să-i dea drumul. L-am luat după 6 luni și a fost mai bine că nu am mai plătit nimic la New York.

Cicâldău, chiar dacă a fost crescut la Farul, Craiova este prima lui casă în acest moment. Cu toată dragostea lui pentru Farul și pentru că este un produs al academiei lor”, a declarat Mihai Rotaru la digisport.ro.

Alex Cicâldău a jucat în 17 meciuri pentru Konyaspor, perioadă în care a marcat un gol şi a oferit două pase decisive. Are, în prezent, o cotă de piaţă de 4 milioane de euro. Mihai Rotaru a făcut un profit spectaculos cu mijlocaşul din naţionala României. 2.3 milioane de euro plătise pentru a-l aduce pe Cicâldău de la echipa lui Gică Hagi în 2018. Mihai Rotaru face „revoluţie” în lotul Universităţii Craiova Rotaru face „revoluţie” în lotul Universităţii Craiova în startul anului 2024. Cinci jucători au fost daţi afară chiar înainte de reunirea lotului. Aflaţi la 10 puncte în spatele liderului FCSB, oltenii nu renunţă la titlu şi pregătesc transferuri spectaculoase. Mihai Rotaru şi Ivaylo Petev şi-au făcut planul şi au decis să renunţe la cinci fotbalişti importanţi. Printre acestea şi Jasmin Kurtic, mijlocaşul cu 89 de selecţii la naţionala Sloveniei. Fotbalistul cotat la 650.000 de euro nu pleacă singur. Potrivit prosport.ro, cinci jucători au fost daţi afară de la echipa din Bănie. Este vorba despre Florin Borţa, Jasmin Kurtic, Ante Roguljic, Jean Baptiste Mendy şi David Sala. Aceştia au fost anunţaţi chiar înainte de plecarea în cantonamentul din Antalya. În această ediţie din Liga 1, Kurtic a marcat un gol în 15 meciuri jucate. Roguljic are 3 goluri în 12 partide de campionat! Amândoi au fost titulari în ultimul meci din campionat, 2-2 cu UTA. Kurtic a ratat un penalty. Fotbaliştii pe care va continua să se bazeze Ivaylo Petev au plecat în cantonament în Belek. Revenirea în ţară este programată pe 15 ianuarie. Alb-albaştrii au stabilit un amical cu FC Skovacko, echipa aflată pe locul 4 în campionatul Cehiei. Reclamă