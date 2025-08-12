AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 12 august, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi toate detaliile legate de transferul lui Dennis Man la PSV. Internaționalul român a fost prezentat oficial la noua echipă.
AntenaSport Update 12 august
- Man, la PSV
Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Românul va juca în Champions League alături de campioana Olandei: „Am foame de victorii, vreau să dau totul”, a spus Man.
- Pierdere pentru FCSB
Risto Radunovic va rata returul cu Drita din Europa League. Fundașul muntenegrean a suferit o pubalgie și sunt șanse mari să rateze și derby-ul cu Rapid.
- Halep și-a ales favorita
Pe AS.ro vezi cine e favorita Simonei Halep din circuitul feminin: „E o jucătoare completă”, a spus „Simo”.
- L-a sunat pe Ianis Hagi
Edi Iordănescu a încercat să-l convingă pe Ianis Hagi să semneze cu Legia Varșovia: „Am avut discuții personale”, a spus fostul selecționer, care a dezvăluit și că fiul „Regelui” nu va ajunge în Polonia.
- Debut de vis pentru Ianis Stoica
Ianis Stoica a debutat cu gol la Estrela. A marcat la un minut după ce a fost trimis pe teren: „Are multă calitate”, a spus antrenorul portughezilor despre mijlocașul român.
