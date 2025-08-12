AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 12 august, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de transferul lui Dennis Man la PSV. Internaționalul român a fost prezentat oficial la noua echipă.

AntenaSport Update 12 august

Man, la PSV

Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Românul va juca în Champions League alături de campioana Olandei: „Am foame de victorii, vreau să dau totul”, a spus Man.

Pierdere pentru FCSB

Risto Radunovic va rata returul cu Drita din Europa League. Fundașul muntenegrean a suferit o pubalgie și sunt șanse mari să rateze și derby-ul cu Rapid.

Halep și-a ales favorita

Pe AS.ro vezi cine e favorita Simonei Halep din circuitul feminin: „E o jucătoare completă”, a spus „Simo”.