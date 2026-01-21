"Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate". FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: "Cu antrenori visaţi nu ţine" - Antena Sport

FCSB a fost făcută praf de un rival din Liga 1, Valeriu Iftime. Patronul de la Botoşani a avut o reacţie dură, la câteva săptămâni după ce spunea că roş-albaştrii vor fi ca un “tăvălug” în play-off şi se vor bate la titlu.

După eşecul suferit de campioană cu FC Argeş, scor 0-1, Valeriu Iftime a revenit asupra declaraţiilor sale şi a transmis că FCSB nu mai are forţa din sezoanele trecute.

FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1

Totodată, patronul de la Botoşani l-a luat în vizor şi pe Elias Charalambous şi a declarat că FCSB nu poate avea rezultate cu “antrenori visaţi”.

“Eu credeam că FCSB-ul vine cu tăvălugul și face tot. Am văzut că nu poate. Toate discuțiile astea pe care le facem după, cu tot felul de antrenori visați… nu ține. Fotbalul e fotbal, eu îi dau mare încredere antrenorului nostru, Leo (n.r. Grozavu) știe ce are de făcut.

Eu nu o spun ca să supăr pe cineva, eu spun ce cred. Nu vreau să fac ca un politician, care spune orice și nu exprimă nimic. Acolo îți trebuie… S-a schimbat antrenorul de la Cluj, s-a schimbat ceva, ambiția lui Pancu. La FCSB trebuie un reset, nu e o echipă pe care să o bată așa ușor și să fie pe locul pe care sunt ei acum (n.r. 9).