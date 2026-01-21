"Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate". FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: "Cu antrenori visaţi nu ţine" - Antena Sport

Închide meniul
“Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate”. FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: “Cu antrenori visaţi nu ţine”

Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 13:34

Jucătorii de la FCSB, la finalul meciului cu FC Argeș/ Sport Pictures

FCSB a fost făcută praf de un rival din Liga 1, Valeriu Iftime. Patronul de la Botoşani a avut o reacţie dură, la câteva săptămâni după ce spunea că roş-albaştrii vor fi ca un “tăvălug” în play-off şi se vor bate la titlu.

După eşecul suferit de campioană cu FC Argeş, scor 0-1, Valeriu Iftime a revenit asupra declaraţiilor sale şi a transmis că FCSB nu mai are forţa din sezoanele trecute.

Totodată, patronul de la Botoşani l-a luat în vizor şi pe Elias Charalambous şi a declarat că FCSB nu poate avea rezultate cu “antrenori visaţi”.

“Eu credeam că FCSB-ul vine cu tăvălugul și face tot. Am văzut că nu poate. Toate discuțiile astea pe care le facem după, cu tot felul de antrenori visați… nu ține. Fotbalul e fotbal, eu îi dau mare încredere antrenorului nostru, Leo (n.r. Grozavu) știe ce are de făcut.

Eu nu o spun ca să supăr pe cineva, eu spun ce cred. Nu vreau să fac ca un politician, care spune orice și nu exprimă nimic. Acolo îți trebuie… S-a schimbat antrenorul de la Cluj, s-a schimbat ceva, ambiția lui Pancu. La FCSB trebuie un reset, nu e o echipă pe care să o bată așa ușor și să fie pe locul pe care sunt ei acum (n.r. 9).

Mai sunt 8 meciuri, 24 de puncte, FCSB are forță, are tot ce vreți, dar fotbalul nu se face la televizor. Fotbalul se face acolo, cu antrenori, cu responsabilități, cu jucători motivați”, a declarat Valeriu Iftime, conform fanatik.ro.

FCSB se va duela cu CFR Cluj, în următoarea rundă de Liga 1. Campioana ocupă locul nouă, având 31 de puncte, după 22 de meciuri disputate. Roş-albaştrii sunt la patru puncte distanţă de ocupanta ultimului loc de play-off, UTA.

