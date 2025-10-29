Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu "surpriza" campionatului - Antena Sport

Închide meniul
Crescut la PSG, ajuns acum în fotbalul românesc. Atacantul a semnat cu “surpriza” campionatului

Radu Constantin Publicat: 29 octombrie 2025, 19:18

Metaloglobus a fost surpriza plăcută a ultimelor etape, după ce a scos puncte cu FCSB şi Universitatea Craiova. Cum echipa este pe ultimul loc în clasament, oficialii au decis să mai facă transferuri. Astfel, clubul a reuşit să transfere un atacacant.

În vârstă de 21 de ani, Endri Celaj a semnat cu Metaloglobus din postura de jucător liber de contract. Anunţul a fost făcut pe site-ul clubului.

”Bine ai venit, Endri Celaj!

În vârstă de 21 de ani, noul nostru atacant s-a născut la Tirana pe 23 ianuarie 2004. În perioada junioratului a evoluat printre altele la PSG, Hellas Verona sau NK Maribor. Debutul în competițiile de seniori l-a realizat la FK Bylis, în țara natală. El este fost internațional de tineret al Albaniei la echipele U15, U18 și U19.

Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de echipa noastră! Hai Metalo!”, a scris Metaloglobus.

Endri Celaj a jucat la juniorii lui PSG, Verona sau Maribor. Ultima echipă la care a activat Endri Celaj a fost FK Bylis. Cota lui de transfer este de 25.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

