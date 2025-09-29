Închide meniul
Cristi Balaj, anunț uriaș înaintea meciului cu U Cluj: „E apt de joc” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Balaj, anunț uriaș înaintea meciului cu U Cluj: „E apt de joc”

Cristi Balaj, anunț uriaș înaintea meciului cu U Cluj: „E apt de joc”

Daniel Işvanca Publicat: 29 septembrie 2025, 16:12

Cristi Balaj, anunț uriaș înaintea meciului cu U Cluj: E apt de joc”

Karlo Muhar și Louis Munteanu / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj – CFR este jocul care va închide etapa cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Andrea Mandorlina vrea să obțină al doilea succes la rând contra rivalei locale, iar pentru asta va avea nevoie de cei mai în formă jucători.

În ziua partidei, președintele Cristi Balaj a vorbit despre revenirile din lotul clubului din Gruia și a transmis că și Louis Munteanu va fi apt pentru meciul care va avea loc pe Cluj Arena.

Louis Munteanu, apt pentru derby-ul cu ”U”

CFR Cluj va avea parte de un duel infernal în ultimul joc al etapei a 11-a din Liga 1. Câștigătoarea Cupei României va înfrunta Universitatea Cluj, într-un meci care se anunță a fi unul dificil pentru echipa lui Andrea Mandorlini.

Cu un parcurs catastrofal în actuala ediție de campionat, clubul din Gruia are parte de vești bune înaintea jocului de pe Cluj Arena. Concret, Louis Munteanu va putea evolua contra „șepcilor roșii”, dar la fel și Zouma, respectiv Slimani.

„Sper să-i facem un cadou frumos lui Ioan Varga, și lui Mara. Nu cred, nu știu dacă vine la meci. Trebuie să câștigăm. Orice se poate întâmpla. Ei au câștigat în ultimele partide în care am suferit din multe puncte de vedere. Acum, sperăm, pentru că, așa cum discutam cu jucătorii, și ei își doresc să șteargă ceea ce s-a întâmplat negativ în ultima perioadă.

Avem un lot bun. Muhar s-a recuperat, are nevoie de partide. Face antrenamente alături de echipă de două săptămâni. În rest arătăm bine. A revenit și Louis Munteanu la antrenamente, e apt de joc. Arată mai bine Zouma și Slimani. Ambii sunt apți. Și-a revenit și Matei Ilie. E important să fie un meci frumos, până la urmă pe noi ne interesează punctele pentru că suferim din acest punct de vedere.

Aș dori să transmit și un mesaj, prin intermediul dumneavoastră. Un mesaj la fair-play, la sportivitate, pe teren și în afara lui. Atmosfera, de fiecare dată pe Cluj Arena a fost frumoasă la derby-uri”, a explicat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

