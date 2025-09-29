U Cluj - CFR Cluj, LIVE TEXT (21:00). Derby încins în Ardeal. Louis Munteanu este titular. Echipele de start - Antena Sport

U Cluj – CFR Cluj, duelul care închide etapa a 11-a din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Se anunţă un meci încins între cele două rivale din oraş.

CFR Cluj are nevoie urgentă de puncte în Liga 1. Clujenii lui Andrea Mandorlini nu au mai bătut pe nimeni din prima etapă, atunci când se impuneau în faţa celor de la Unirea Slobozia.

U Cluj – CFR Cluj, LIVE TEXT – Echipele de start

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu – Artean, Drammeh – Postolachi, Nistor, El Sawy – Lukic. Rezerve : Lefter, I. Chirilă, Capradossi, Toșca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Fabry, Orban, Bota, Macalou, Trică. Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu – Artean, Drammeh – Postolachi, Nistor, El Sawy – Lukic. : Lefter, I. Chirilă, Capradossi, Toșca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Fabry, Orban, Bota, Macalou, Trică. Ioan Ovidiu Sabău CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, T. Keita – Cordea, L. Munteanu, Biliboc. Rezerve: Gal, Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Korenica, Păun, Fica, Ciubăcan, Slimani, Cernigoi. Antrenor: Andrea Mandorlini

CFR Cluj ocupă locul 13 în Liga 1, după nouă meciuri jucate. Formaţia din Gruia are doar opt puncte, înregistrând trei rezultate de egalitate în ultimele trei runde, cu UTA, Metaloglobus şi FCSB.

De cealaltă parte, U Cluj are 13 puncte şi se clasează pe locul nouă, după zece meciuri jucate. Formaţia lui Ioan Ovidiu Sabău a fost învinsă de FC Argeş în ultima etapă, scor 0-1.

În sezonul trecut, U Cluj a câştigat trei din cele patru partida cu rivalii de la CFR Cluj. Formaţia lui Ioan Ovidiu Sabău s-a impus în ambele partide din sezonul regulat, cu scorul de 3-2, cât şi în meciul tur din play-off, scor 1-0.