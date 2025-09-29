U Cluj - CFR Cluj, LIVE TEXT (21:00). Derby încins în Ardeal. Louis Munteanu este titular. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 29 septembrie 2025, 19:16

U Cluj – CFR Cluj, LIVE TEXT (21:00). Derby încins în Ardeal. Louis Munteanu este titular. Echipele de start

Louis Munteanu şi Iulian Cristea, în U Cluj - CFR Cluj/ Profimedia

U Cluj – CFR Cluj, duelul care închide etapa a 11-a din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Se anunţă un meci încins între cele două rivale din oraş.

CFR Cluj are nevoie urgentă de puncte în Liga 1. Clujenii lui Andrea Mandorlini nu au mai bătut pe nimeni din prima etapă, atunci când se impuneau în faţa celor de la Unirea Slobozia.

U Cluj – CFR Cluj, LIVE TEXT – Echipele de start

  • U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu – Artean, Drammeh – Postolachi, Nistor, El Sawy – Lukic. Rezerve: Lefter, I. Chirilă, Capradossi, Toșca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Fabry, Orban, Bota, Macalou, Trică. Antrenor Ioan Ovidiu Sabău
  • CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, T. Keita – Cordea, L. Munteanu, Biliboc. Rezerve: Gal, Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Korenica, Păun, Fica, Ciubăcan, Slimani, Cernigoi. Antrenor: Andrea Mandorlini

CFR Cluj ocupă locul 13 în Liga 1, după nouă meciuri jucate. Formaţia din Gruia are doar opt puncte, înregistrând trei rezultate de egalitate în ultimele trei runde, cu UTA, Metaloglobus şi FCSB.

De cealaltă parte, U Cluj are 13 puncte şi se clasează pe locul nouă, după zece meciuri jucate. Formaţia lui Ioan Ovidiu Sabău a fost învinsă de FC Argeş în ultima etapă, scor 0-1.

În sezonul trecut, U Cluj a câştigat trei din cele patru partida cu rivalii de la CFR Cluj. Formaţia lui Ioan Ovidiu Sabău s-a impus în ambele partide din sezonul regulat, cu scorul de 3-2, cât şi în meciul tur din play-off, scor 1-0.

Echipele probabile:

U Cluj (4-3-1-2): Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – El Sawy, Codrea, Bic – Nistor – Postolachi, Lukic
Rezerve: Lefter, I. Chirilă – Codrea, Orban, Macalou, Capradossi, Drammeh, A. Trică, Fabry, Artean, M. Silva, Toșca, Murgia
Absenți: Gheorghiță, Simion , Van der Werff (accidentați), Oaidă (probleme cu clubul)
Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Abeid, Sinyan, Kresic, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Biliboc, L. Munteanu, Korenica
Rezerve: Vâlceanu – Coco, Zouma, A. Păun, Șfaiț, Badamosi, T. Keita, Codrea, Ciubăncan, C. Deac, Cernigoi, Slimani
Absenți: M. Ilie, Fică, Omeruo, Kamara, Rocha (accidentați)
Antrenor: Andrea Mandorlini

Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbeiUn preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj

Andrea Mandorlini a oferit ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu, înaintea derby-ului dintre U Cluj și CFR Cluj. Antrenorul italian a transmis că atacantul român va putea juca în partida care se va disputa luni, de la ora 21:00.

„Louis Munteanu e mai bine. Mi-ar plăcea să fie cu noi. Voi vorbi azi cu el. Am reușit să recuperăm câțiva jucători accidentați. Dar sunt problemele mai vechi. Camara, Simao, nu sunt cu noi. În rest suntem bine și îmi doresc să fim bine și mâine seară. Clar, Louis e un punct important pentru noi”, a declarat Andrea Mandorlini, înainte de U Cluj – CFR Cluj.

Totodată, Andrea Mandorlini a comparat derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj cu cel dintre AC Milan și Inter din Serie A, supranumit Derby della Madonnina.

“(n.r. – cu ce derby seamănă U Cluj – CFR Cluj) În Italia, în Roma e un derby important pentru că e derby-ul Capitalei. Așa că e dificil să fac o comparație. Dar dacă ar fi să compar cu un derby, ar fi acela al orașului Milan. E un derby important și pentru România și pentru oraș pentru că e un oraș frumos (n.r. – Cluj), pe care îl port în suflet, și mi-ar plăcea să câștigăm”, a mai spus antrenorul celor de la CFR Cluj.

