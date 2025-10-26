Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități” - Antena Sport

La puțin timp după ce a demisionat din funcția de președinte al celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj a vorbit despre motivele care l-au determinat să ia această decizie de a pleca din Gruia.
Fostul mare arbitru român a venit, de asemenea, cu o veste proastă pentru fanii grupării ardelene și anume că Dan Petrescu nu s-ar întoarce pentru a o pregăti pe CFR Cluj.
Cristi Balaj a expus motivele deciziei de a pleca de la CFR Cluj
CFR Cluj are parte de un sezon de coșmar. După ce a ratat pentru al doilea sezon consecutiv calificarea în faza principală a UEFA Conference League, gruparea pregătită de Dan Petrescu și până recent de Andrea Mandorlini, nu a obținut rezultate bune nici în campionat.
Cristi Balaj a povestit motivele care l-au determinat să demisioneze din funcția de președinte la CFR Cluj, dar a și comentat revenirea lui Dan Petrescu pe banca echipei.
„Am vrut să plec atunci când Dan Petrescu a decis să rezilieze, după acel 7-2 de la Hacken. Am promis că rămân pentru că a venit Mandorlini. Am vrut să-l susțin și am făcut acest lucru.
După care, într-un final, pentru că perioada de acomodare luase sfârșit pentru el, am decis împreună cu finanțatorul să oprim colaborarea. Sunt obosit, sunt de nerecunoscut, am ajuns să protestez la marginea terenului pentru un al doilea galben. Sănătatea este mult mai importantă și aveam nevoie de o pauză.
Am rămas prieten cu domnul Varga și cu ceilalți colegi. Pentru mine, este important că echipa are viitor. Sunt mulți jucători transferabili și doriți de multe cluburi și nu doar din România”.
Cristi Balaj: „Dan Petrescu are alte priorități”
„Îmi pare rău că am pierdut oportunitatea anul acesta de a face transferuri mult mai mari decât anul trecut. Dar este clubul domnului Varga și el decide. Este important să colaborăm și să respectăm deciziile dânsului.
Nu se întoarce Dan Petrescu acum. Am văzut declarațiile, dar vă spun eu că nu se întoarce. Are alte priorități. A spus că vrea să ia o pauză. Cel mai important este că clubul se află pe un drum bun. Sunt convins că la un moment dat va reveni, dar nu discutăm acum”, a declarat Cristi Balaj, potrivit sptfm.ro.
