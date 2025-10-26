Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități” - Antena Sport

La puțin timp după ce a demisionat din funcția de președinte al celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj a vorbit despre motivele care l-au determinat să ia această decizie de a pleca din Gruia.

Fostul mare arbitru român a venit, de asemenea, cu o veste proastă pentru fanii grupării ardelene și anume că Dan Petrescu nu s-ar întoarce pentru a o pregăti pe CFR Cluj.

Cristi Balaj a expus motivele deciziei de a pleca de la CFR Cluj

CFR Cluj are parte de un sezon de coșmar. După ce a ratat pentru al doilea sezon consecutiv calificarea în faza principală a UEFA Conference League, gruparea pregătită de Dan Petrescu și până recent de Andrea Mandorlini, nu a obținut rezultate bune nici în campionat.

Cristi Balaj a povestit motivele care l-au determinat să demisioneze din funcția de președinte la CFR Cluj, dar a și comentat revenirea lui Dan Petrescu pe banca echipei.

„Am vrut să plec atunci când Dan Petrescu a decis să rezilieze, după acel 7-2 de la Hacken. Am promis că rămân pentru că a venit Mandorlini. Am vrut să-l susțin și am făcut acest lucru.