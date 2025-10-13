Bombă în Gruia! Cristi Balaj demisionează de la CFR Cluj: „Am decis să ne strângem mâna” - Antena Sport

Vestea momentului înainte de reluarea Ligii 1 vine de la Cluj, acolo unde Cristi Balaj și-a anunțat demisia din postura de președinte al celor de la CFR. Fostul mare arbitru român a luat această decizia după parcursul modest al echipei din acest sezon.
Acesta a avut o discuție decisivă cu finanțatorul Neluțu Varga, iar o despărțire oficială se va produce în zilele următoare, conform unui anunț făcut chiar de Cristi Balaj.
Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj!
Președinte al celor de la CFR Cluj din anul 2021, Cristi Balaj a luat o decizie radicală, după ce parcursul echipei din acest sezon a fost sub nivelul așteptărilor. Ardelenii au ratat calificarea în faza principală a UEFA Conference League și sunt doar pe locul 12 în campionat.
Oficialul clubului din Gruia a explicat că a avut o discuție cu Neluțu Varga și a decis, împreună cu acesta, să înceteze de comun acord colaborarea.
„Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare.
Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes.
M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.
