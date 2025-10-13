Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bombă în Gruia! Cristi Balaj demisionează de la CFR Cluj: „Am decis să ne strângem mâna” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Bombă în Gruia! Cristi Balaj demisionează de la CFR Cluj: „Am decis să ne strângem mâna”
BREAKING NEWS

Bombă în Gruia! Cristi Balaj demisionează de la CFR Cluj: „Am decis să ne strângem mâna”

Daniel Işvanca Publicat: 13 octombrie 2025, 19:53

Comentarii
Bombă în Gruia! Cristi Balaj demisionează de la CFR Cluj: Am decis să ne strângem mâna”

Cristi Balaj / SPORT PICTURES

Vestea momentului înainte de reluarea Ligii 1 vine de la Cluj, acolo unde Cristi Balaj și-a anunțat demisia din postura de președinte al celor de la CFR. Fostul mare arbitru român a luat această decizia după parcursul modest al echipei din acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta a avut o discuție decisivă cu finanțatorul Neluțu Varga, iar o despărțire oficială se va produce în zilele următoare, conform unui anunț făcut chiar de Cristi Balaj.

Cristi Balaj pleacă de la CFR Cluj!

Președinte al celor de la CFR Cluj din anul 2021, Cristi Balaj a luat o decizie radicală, după ce parcursul echipei din acest sezon a fost sub nivelul așteptărilor. Ardelenii au ratat calificarea în faza principală a UEFA Conference League și sunt doar pe locul 12 în campionat.

Oficialul clubului din Gruia a explicat că a avut o discuție cu Neluțu Varga și a decis, împreună cu acesta, să înceteze de comun acord colaborarea.

„Sâmbătă, am decis împreună cu domnul Varga să ne strângem mâna și să întrerupem relațiile contractuale, urmând să parafăm înțelegerea printr-un document zilele următoare.

Reclamă
Reclamă

Mă bucur că echipa este pe un trend ascendent și a demonstrat în ultima perioadă că are un lot și un staff valoros. Am întâlnit la Cluj oameni de calitate, alături de care m-am atașat. Le mulțumesc tuturor și le urez din suflet succes.

M-aș bucura ca Neluțu Varga să ajungă acolo unde și-a propus pentru că merită foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut și le face pentru CFR Cluj”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.

Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazineReacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Observator
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul
Fanatik.ro
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul
21:45
LIVE SCOREIslanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania și alte 6 meciuri se joacă ACUM.
21:32
Capul Verde s-a calificat la World Cup 2026! Performanţă uriaşă pentru ţara din Africa
21:24
Fost antrenor al lui Cristiano Ronaldo, în România, în Liga 2, la Slatina! Cum este posibil
20:32
VideoS-au încins iar grătarele la Arena Naţională înainte de România – Austria! Ronny a întreţinut atmosfera
20:28
Fotbalul, afacere de făcut bani pentru Dan Șucu. Ce mutare de 15.000.000 de euro pregăteşte
20:16
Neluțu Varga, prima reacție după ce Cristi Balaj și-a anunțat plecarea de la CFR: „Îmi pare rău”
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua