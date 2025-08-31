Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fază controversată în CFR Cluj - FCSB! Mihai Popescu, "iertat" de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Fază controversată în CFR Cluj – FCSB! Mihai Popescu, “iertat” de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu

Fază controversată în CFR Cluj – FCSB! Mihai Popescu, “iertat” de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu

Publicat: 31 august 2025, 22:38

Comentarii
Fază controversată în CFR Cluj – FCSB! Mihai Popescu, iertat de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu

Faultul comis de Mihai Popescu asupra lui Louis Munteanu, în CFR Cluj - FCSB/ Captură Prima Sport

A fost o fază controversată în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Mihai Popescu a fost aproape să o lase pe campioană în inferioritate numerică, după un fault dur comis asupra lui Louis Munteanu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de golul de 2-1 marcat de CFR Cluj, în minutul 45+1, Mihai Popescu, care avea deja galben, a avut o intrare prin alunecare asupra lui Louis Munteanu. Pe reluări s-a putut observa faptul că fundaşul FCSB-ului l-a călcat pe atacantul rival.

Fază controversată în CFR Cluj – FCSB

Sebastian Colţescu nu a oprit jocul, deşi Louis Munteanu s-a prăbuşit pe teren. Faza a continuat iar Emerllahu a reuşit să marcheze, cu o lovitură de cap, după ce iniţial Ştefan Târnovanu a respins balonul.

Faultul comis de Mihai Popescu asupra lui Louis Munteanu, în CFR Cluj – FCSB/ Captură Prima Sport

Jucătorii celor de la CFR Cluj au protestat, dorind ca Mihai Popescu să fie eliminat. Cel mai vehement a fost Mario Camora, însă Sebastian Colţescu a decis să nu-i acorde un al doilea cartonaş galben fundaşului campioanei.

După pauză, Mihai Popescu nu a mai continuat pe teren. El a fost înlocuit în minutul 45 cu Valentin Creţu, Daniel Graovac fiind trecut în centrul defensivei.

Reclamă
Reclamă

Scorul a fost deschis tot de CFR Cluj. Damjan Djokovic a marcat în minutul 19, cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Korenica. În minutul 41, FCSB a beneficiat de un penalty, acordat în urma henţ-ului comis în careu de Kresic. Florin Tănase a transformat fără emoţii lovitura de la punctul cu var.

Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB

Vlad Chiricheş a fost înlocuit de Gigi Becali după nici măcar jumătate de oră din derby-ul CFR Cluj – FCSB. Mijlocaşul a plătit pentru greşeala făcută la golul de 1-0 marcat de Djokovic.

În minutul 29, Darius Olaru a intrat pe teren în locul fostului internaţional ajuns la 35 de ani. În momentul înlocuirii, fotbalistul cotat acum la 300.000 de euro a zâmbit amar, acesta fiind evident un moment umilitor pentru un jucător cu experienţa şi valoarea lui.

Cât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşeCât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşe
Reclamă

La faza golului de 1-0 marcat de Djokovic, Vlad Chiricheş nu a avut nicio reacţie în duelul cu mijlocaşul croat, care a sărit la cap şi a înscris chiar de lângă stopperul lui Charalambous şi Pintilii.

Pentru Vlad Chiricheş, aceasta a fost a 12-a apariţie în toate competiţiile acestui început de sezon pentru FCSB. Chiri a adunat aproape 700 de minute, netrecându-şi în cont niciun gol sau nicio pasă decisivă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său
Observator
Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
Fanatik.ro
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
23:51
Inter – Udinese 1-2! Elevii lui Cristi Chivu, pas greșit în Serie A! Puncte importante pentru echipa lui Sava
23:43
Gigi Becali l-a scos din lot pe Vlad Chiricheş, după CFR -FCSB 2-2: “Îi propun să rămână în club”
23:42
Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2. Denis Alibec, “certat” de Elias Charalambous
23:42
Cristi Balaj, prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2: “Și eu mi l-aș fi acordat”
23:20
CFR Cluj – FCSB 2-2. Derby cu penalty şi eliminare între echipele în criză din Liga 1. Juri Cisotti i-a “salvat” pe campioni
23:15
Ratare uluitoare a lui Andrei Raţiu împotriva Barcelonei! Nu l-a învins pe Garcia din câţiva metri
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 3 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 4 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 5 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 6 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”