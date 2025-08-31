Fază controversată în CFR Cluj - FCSB! Mihai Popescu, "iertat" de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu - Antena Sport

A fost o fază controversată în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Mihai Popescu a fost aproape să o lase pe campioană în inferioritate numerică, după un fault dur comis asupra lui Louis Munteanu.
Înainte de golul de 2-1 marcat de CFR Cluj, în minutul 45+1, Mihai Popescu, care avea deja galben, a avut o intrare prin alunecare asupra lui Louis Munteanu. Pe reluări s-a putut observa faptul că fundaşul FCSB-ului l-a călcat pe atacantul rival.
Fază controversată în CFR Cluj – FCSB
Sebastian Colţescu nu a oprit jocul, deşi Louis Munteanu s-a prăbuşit pe teren. Faza a continuat iar Emerllahu a reuşit să marcheze, cu o lovitură de cap, după ce iniţial Ştefan Târnovanu a respins balonul.
Jucătorii celor de la CFR Cluj au protestat, dorind ca Mihai Popescu să fie eliminat. Cel mai vehement a fost Mario Camora, însă Sebastian Colţescu a decis să nu-i acorde un al doilea cartonaş galben fundaşului campioanei.
După pauză, Mihai Popescu nu a mai continuat pe teren. El a fost înlocuit în minutul 45 cu Valentin Creţu, Daniel Graovac fiind trecut în centrul defensivei.
Scorul a fost deschis tot de CFR Cluj. Damjan Djokovic a marcat în minutul 19, cu o lovitură de cap, din cornerul executat de Korenica. În minutul 41, FCSB a beneficiat de un penalty, acordat în urma henţ-ului comis în careu de Kresic. Florin Tănase a transformat fără emoţii lovitura de la punctul cu var.
Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB
Vlad Chiricheş a fost înlocuit de Gigi Becali după nici măcar jumătate de oră din derby-ul CFR Cluj – FCSB. Mijlocaşul a plătit pentru greşeala făcută la golul de 1-0 marcat de Djokovic.
În minutul 29, Darius Olaru a intrat pe teren în locul fostului internaţional ajuns la 35 de ani. În momentul înlocuirii, fotbalistul cotat acum la 300.000 de euro a zâmbit amar, acesta fiind evident un moment umilitor pentru un jucător cu experienţa şi valoarea lui.