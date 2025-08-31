Fază controversată în CFR Cluj - FCSB! Mihai Popescu, "iertat" de o eliminare după ce l-a faultat pe Munteanu - Antena Sport

Faultul comis de Mihai Popescu asupra lui Louis Munteanu, în CFR Cluj - FCSB/ Captură Prima Sport

A fost o fază controversată în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, din etapa a opta a Ligii 1. Mihai Popescu a fost aproape să o lase pe campioană în inferioritate numerică, după un fault dur comis asupra lui Louis Munteanu.

Înainte de golul de 2-1 marcat de CFR Cluj, în minutul 45+1, Mihai Popescu, care avea deja galben, a avut o intrare prin alunecare asupra lui Louis Munteanu. Pe reluări s-a putut observa faptul că fundaşul FCSB-ului l-a călcat pe atacantul rival.

Fază controversată în CFR Cluj – FCSB

Sebastian Colţescu nu a oprit jocul, deşi Louis Munteanu s-a prăbuşit pe teren. Faza a continuat iar Emerllahu a reuşit să marcheze, cu o lovitură de cap, după ce iniţial Ştefan Târnovanu a respins balonul.

Jucătorii celor de la CFR Cluj au protestat, dorind ca Mihai Popescu să fie eliminat. Cel mai vehement a fost Mario Camora, însă Sebastian Colţescu a decis să nu-i acorde un al doilea cartonaş galben fundaşului campioanei.

După pauză, Mihai Popescu nu a mai continuat pe teren. El a fost înlocuit în minutul 45 cu Valentin Creţu, Daniel Graovac fiind trecut în centrul defensivei.