Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Balaj, "prins în offside". Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Balaj, “prins în offside”. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni

Cristi Balaj, “prins în offside”. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni

Andrei Nicolae Publicat: 3 octombrie 2025, 15:48

Comentarii
Cristi Balaj, prins în offside. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni

Cristi Balaj, în timpul unui meci / Sport Pictures

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a oferit un răspuns intrigant atunci când a fost întrebat despre posibilitatea ca Hakim Ziyech să ajungă în Gruia. Oficialul ardelenilor a declarat că nu știe nimic despre lovitura pregătită de clubul care în cea mai recentă perioadă de mercato a mai cumpărat doi jucători de renume, respectiv Kurt Zouma și Islam Slimani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Balaj i-a “pasat” ulterior responsabilitatea de a vorbi despre acest posibil transfer lui Neluțu Varga, patronul echipei. Finanțatorul este și cel care a “orchestrat” celelalte mutări spectaculoase ale formației din Gruia.

Cristi Balaj nu știe nimic despre Ziyech

În ciuda declarației sale, există și posibilitatea ca Balaj să evite subiectul pentru a nu sări la anumite concluzii, deși are câteva detalii. Spre exemplu, în perioada în care se vorbea despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu în străinătate, președintele din Gruia nu a vorbit foarte mult pe baza acestui subiect

Eu nu am niciun fel de informație, nu am ce amănunte să vă ofer. Noi în cadrul clubului nu am discutat despre așa ceva.

La Cluj nu s-a vorbit despre Hakim Ziyech. Dacă are domnul Varga alte noutăți, asta rămâne să-l întrebați pe el“, a spus președintele de la CFR Cluj, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

La fel ca şi Kurt Zouma (30 de ani), Hakim Ziyech a câştigat UEFA Champions League cu Chelsea în sezonul 2020 – 2021. Cei doi au cucerit şi Supercupa Europei în 2021, cu aceeaşi echipă.

Ziyech mai are în palmares un titlu şi o Cupă a Olandei cu Ajax şi FIFA Club World Cup, în 2021, cu Chelsea. Totodată, mai are două titluri în Turcia, cu Galatasaray şi o Cupă a Turciei, cu aceeaşi echipă.

Hakim Ziyech are 64 de meciuri jucate pentru naţionala Marocului, pentru care a marcat şi 25 de goluri. În 2020, Chelsea îi plătea lui Ajax 40 de milioane de euro pentru a-l transfera.

Momentul în care un copac se prăbușește peste o mașină aflată în mers, în Bucureşti. Două vehicule, avariateMomentul în care un copac se prăbușește peste o mașină aflată în mers, în Bucureşti. Două vehicule, avariate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
Observator
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
17:37
Ovidiu Mihăilă a decis! Ele sunt cele 20 de jucătoare convocate pentru EHF EuroCup
17:22
I-a interzis total! Mihai Stoica l-a certat pe jucătorul celor de la FCSB: „Am avut discuția asta”
17:15
Andrei Borza s-a operat! Când ar putea reveni fundaşul Rapidului
17:00
VIDEOOscar Piastri, cel mai rapid în FP2 din Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
16:47
Novak Djokovic scrie istorie și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată de sârb
16:06
Veste cruntă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș ratează meciul cu Austria: „Marijana nu poate să intervină”
Vezi toate știrile
1 Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” 2 Gigi Becali a anunţat echipa de start a lui FCSB pentru meciul cu Young Boys: “Alibec va marca” 3 A vrut să cumpere Steaua, dar suma l-a şocat şi s-a retras: “Băi, nene, ce aveţi voi? E de râs” 4 Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” 5 Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” 6 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui”
Citește și
Cele mai citite
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul