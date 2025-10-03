Cristi Balaj, "prins în offside". Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni - Antena Sport

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a oferit un răspuns intrigant atunci când a fost întrebat despre posibilitatea ca Hakim Ziyech să ajungă în Gruia. Oficialul ardelenilor a declarat că nu știe nimic despre lovitura pregătită de clubul care în cea mai recentă perioadă de mercato a mai cumpărat doi jucători de renume, respectiv Kurt Zouma și Islam Slimani.

Balaj i-a “pasat” ulterior responsabilitatea de a vorbi despre acest posibil transfer lui Neluțu Varga, patronul echipei. Finanțatorul este și cel care a “orchestrat” celelalte mutări spectaculoase ale formației din Gruia.

Cristi Balaj nu știe nimic despre Ziyech

În ciuda declarației sale, există și posibilitatea ca Balaj să evite subiectul pentru a nu sări la anumite concluzii, deși are câteva detalii. Spre exemplu, în perioada în care se vorbea despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu în străinătate, președintele din Gruia nu a vorbit foarte mult pe baza acestui subiect

“Eu nu am niciun fel de informație, nu am ce amănunte să vă ofer. Noi în cadrul clubului nu am discutat despre așa ceva.

La Cluj nu s-a vorbit despre Hakim Ziyech. Dacă are domnul Varga alte noutăți, asta rămâne să-l întrebați pe el“, a spus președintele de la CFR Cluj, potrivit digisport.ro.