Cristi Săpunaru a răbufnit din nou după scandalul de la Rapid: "Vreau să plătească" - Antena Sport

Cristi Săpunaru a vorbit în cadrul unei emisiuni despre scandalul apărut înainte de retragerea sa de la Rapid, când a fost acuzat de un membru din staff că aducea bere în cantonamentele echipei. Fostul căpitan al bucureștenilor a dezvăluit că urmează să înceapă un proces și că își dorește să se facă dreptate.

Săpunaru consideră că a fost înscenat de un angajat al clubului care l-a acuzat ulterior că aducea băuturi alcoolice în cantonamentele Rapidului. Recent, fostul fundaș a dezvăluit că nu înțelege de ce s-a ajuns în punctul respectiv, în condițiile în care el urma să se retragă oricum de la echipa alb-vișinie.

Cristi Săpunaru, mesaj tranșant despre procesul intentat

“Mi s-a inventat ceva… Nu știu de ce s-a inventat, că oricum eu mă lăsam. Era ultimul meu an, asta era clar. Nici nu mă mai interesează subiectul ăsta. E un proces care va începe… Am dat în judecată un angajat al clubului care a contrafăcut acele chestii.

Dacă a avut ceva cu mine, înseamnă că a fost singur. Dacă n-a avut el ceva cu mine și a fost pus, se va dovedi. Pe mine nu mă interesează. Singura chestie pe care o vreau este ca acest om să plătească“, a spus fostul fundaș al giuleștenilor, potrivit gsp.ro.

În cadrul emisiunii, Săpunaru a mai spus că după retragerea de la Rapid nu și-a mai dorit să evolueze la altă echipă și că ar mai fi putut să joace un an, însă și-a dorit să lase loc tinerei generații.