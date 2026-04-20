Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Săpunaru ştie ce i-a lipsit Rapidului, după eşecul cu Universitatea Craiova. Verdict în lupta la titlu

Viviana Moraru Publicat: 20 aprilie 2026, 9:44

Comentarii
Cristi Săpunaru / Profimedia

Cristi Săpunaru a oferit declaraţii, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe Rapid, în etapa a cincea a play-off-ului. Giuleştenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie.

Cristi Săpunaru este de părere că celor de la Rapid le-a lipsit pragmatismul, în duelul cu oltenii. Giuleştenii au irosit două ocazii uriaşe în partida cu Universitatea Craiova, prin Tobias Christensen şi Alexandru Dobre, în repriza secundă.

Cristi Săpunaru, reacţie categorică după Universitatea Craiova – Rapid 1-0

Cristi Săpunaru a transmis că Rapid a irosit şanse mult mai mari decât cele avute de cei de la Universitatea Craiova, jocul elevilor lui Costel Gâlcă fiind unul bun, în ciuda înfrângerii.

Nu e vorba de lipsă de valoare. Rapid care era echipa pragmatică, la acest meci a avut două ocazii imense. Ocazii mai clare decât a avut Craiova. Au luptat, au jucat bine repriza secundă”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0.

De asemenea, întrebat despre şansele la titlu ale Rapidului, după patru meciuri la rând fără victorie în play-off, Cristi Săpunaru a oferit un răspuns ferm: “E foarte greu să recuperezi 7 puncte”, a mai transmis fostul căpitan al giuleştenilor.

Rapid ocupă locul patru în play-off, cu 32 de puncte, fiind la şapte puncte distanţă de primele două clasate, U Cluj şi Universitatea Craiova. Giuleştenii luptă pentru calificarea în cupele europene, fiind la două puncte de CFR Cluj, echipă clasată pe locul al treilea, care duce la barajul de Conference League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
11:28

11:12

10:53

10:35

10:26

10:16

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
