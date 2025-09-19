Cristiano Bergodi e aproape de revenirea în Liga 1. Echipa care insistă pentru semnătura lui - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Bergodi (60 de ani) e aproape de revenirea în Liga 1. Fostul antrenor de la Rapid e dorit cu insistență pe banca celor de la Petrolul, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Liviu Ciobotariu.

Eșecul suferit cu Dinamo, scor 0-3, în ultima etapă, i-a făcut pe oficialii de la Petrolul să ia decizia de a-l demite pe Liviu Ciobotariu.

Cristiano Bergodi e aproape de revenirea în Liga 1

Cristiano Bergodi este dorit în locul lui Liviu Ciobotariu, la Petrolul, notează fanatik.ro. „Lupii galbeni” i-au făcut deja o ofertă oficială antrenorului italian, așteptând un răspuns final din partea lui.

Bergodi a cerut câteva zile de gândire înainte să le ofere răspunsul celor de la Petrolul. „Lupii galbeni” au încercat să-l convingă pe Florin Pîrvu să revină la Ploiești, însă tehnicianul a ales să rămână la Voluntari.