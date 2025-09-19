Cristiano Bergodi e aproape de revenirea în Liga 1. Echipa care insistă pentru semnătura lui - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Bergodi e aproape de revenirea în Liga 1. Echipa care insistă pentru semnătura lui

Publicat: 19 septembrie 2025, 16:22

Cristiano Bergodi, în timpul unui meci / Hepta

Cristiano Bergodi (60 de ani) e aproape de revenirea în Liga 1. Fostul antrenor de la Rapid e dorit cu insistență pe banca celor de la Petrolul, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Liviu Ciobotariu.  

Eșecul suferit cu Dinamo, scor 0-3, în ultima etapă, i-a făcut pe oficialii de la Petrolul să ia decizia de a-l demite pe Liviu Ciobotariu.  

Cristiano Bergodi este dorit în locul lui Liviu Ciobotariu, la Petrolul, notează fanatik.ro. „Lupii galbeni” i-au făcut deja o ofertă oficială antrenorului italian, așteptând un răspuns final din partea lui.  

Bergodi a cerut câteva zile de gândire înainte să le ofere răspunsul celor de la Petrolul. „Lupii galbeni” au încercat să-l convingă pe Florin Pîrvu să revină la Ploiești, însă tehnicianul a ales să rămână la Voluntari.  

La meciul din runda următoare de Liga 1, cu Unirea Slobozia, banca Petrolului va fi una intermediară, până când „găzarii” vor primi un răspuns final din partea lui Cristiano Bergodi. 

Petrolul a avut un start dezastruos de sezon, fiind pe locul 14, după nouă etape disputate. „Lupii” au doar șase puncte și au obținut o singură victorie, cu Metaloglobus, în etapa a doua. 

Cristiano Bergodi, liber de contract de anul trecut 

Cristiano Bergodi a rămas liber de contract în luna aprilie a anului trecut, după despărțirea de Rapid. Italianul i-a antrenat pe giuleșteni timp de nouă luni, timp în care a bifat 37 de partide.  

De-a lungul carierei sale de antrenor în fotbalul românesc, Cristiano Bergodi le-a mai pregătit pe Sepsi, Universitatea Craiova, Voluntari, ASA Tg. Mureș, FCSB și CFR Cluj. 

