Cât stă pe bară Marian Aioani după accidentarea din meciul cu Farul? Ce partide ratează portarul lui Rapid - Antena Sport

Marian Aioani s-a accidentat în partida din etapa trecută dintre Rapid și Farul, iar recent s-au aflat informații legate de perioada în care goalkeeper-ul giuleștenilor va fi indisponibil. Portarul de 26 de ani ar urma să rateze următoarele trei meciuri ale echipei sale, mai exact ultimele din sezonul regular.

Rapid a primit o veste proastă după cea mai recentă etapă disputată în Liga 1. Pe lângă eșecul contra Farului, giuleștenii l-au pierdut și pe Marian Aioani, care după jumătate de oră a acuzat probleme musculare și a fost înlocuit de Dejan Iliev, portarul adus în această iarnă.

Marian Aioani, OUT două săptămâni

Recent, clubul a venit cu un comunicat prin care a anunțat că jucătorul de 26 de ani va trece printr-un program de recuperare și că se află sub supraveghere medicală. Potrivit celor de la golazo.ro, Aioani va absenta din lotul Rapidului în următoarele două săptămâni, motiv pentru care va rata cu siguranță ultimele două etape din sezonul regular, iar prezența sa în etapa a 30-a e și ea sub semnul întrebării.

“Marian Aioani se află sub supraveghere medicală, după ce a resimțit dureri la nivelul coapsei în timpul partidei cu Farul Constanța. În urma testelor efectuate, portarul nostru va urma un program de recuperare, iar durata estimativă a absenței va fi stabilită în perioada următoare“, se arată în comunicatul Rapidului.