Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale” - Antena Sport

Universitatea Cluj a făcut o adevărată demonstrație de forță pe Arena Națională, acolo unde a obținut un succes clar contra campioanei FCSB. Ardelenii au transmis un avertisment pentru granzii Ligii 1, victoria fiind una de o manieră clară la București.

Cristiano Bergodi a fost mai mult decât încântat de felul în care s-a descurca echipa sa și tehnicianul italian a avut un mesaj pentru celelalte combatante din play-off.

Cristiano Bergodi: „Băieții au arătat caracterul”

Universitatea Cluj a încheiat așa cum se cuvine sezonul regular și s-a impus contra campioanei României într-un duel disputat pe Arena Națională. Deși au început prost partida, după ce Stanojev și-a marcat în proprie poartă, ardelenii au întors imediat rezultatul.

Macalou, jucătorul dorit în trecut și de Gigi Becali, a făcut un adevărat spectacol la deplasarea din Capitală, iar victoria a fost una care l-a încântat pe Cristiano Bergodi.

„Victorie foarte importantă, mai mult pentru că am fost conduși din startul meciului (n.r. FCSB a deschis scorul în minutul 10 după autogolul lui Stanojev). Băieții au arătat caracterul, de fapt, și-au arătat din nou caracterul și forța grupului.