Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale” - Antena Sport

Cristiano Bergodi le-a pus gând rău granzilor din Liga 1, după 3-1 cu FCSB: „Urmează un turneu de 10 finale"

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 14:48

Cristiano Bergodi / Sportpictures

Universitatea Cluj a făcut o adevărată demonstrație de forță pe Arena Națională, acolo unde a obținut un succes clar contra campioanei FCSB. Ardelenii au transmis un avertisment pentru granzii Ligii 1, victoria fiind una de o manieră clară la București.

Cristiano Bergodi a fost mai mult decât încântat de felul în care s-a descurca echipa sa și tehnicianul italian a avut un mesaj pentru celelalte combatante din play-off.

Cristiano Bergodi: „Băieții au arătat caracterul”

Universitatea Cluj a încheiat așa cum se cuvine sezonul regular și s-a impus contra campioanei României într-un duel disputat pe Arena Națională. Deși au început prost partida, după ce Stanojev și-a marcat în proprie poartă, ardelenii au întors imediat rezultatul.

Macalou, jucătorul dorit în trecut și de Gigi Becali, a făcut un adevărat spectacol la deplasarea din Capitală, iar victoria a fost una care l-a încântat pe Cristiano Bergodi.

„Victorie foarte importantă, mai mult pentru că am fost conduși din startul meciului (n.r. FCSB a deschis scorul în minutul 10 după autogolul lui Stanojev). Băieții au arătat caracterul, de fapt, și-au arătat din nou caracterul și forța grupului.

Nu s-au speriat, ba, din contră, au continuat să creadă în forțele lor și au întors rezultatul. Cum? Printr-un joc foarte bun, creând multe ocazii de gol. Acesta a fost aspectul cel mai important din această victorie”.

Cristiano Bergodi: „Jucăm cu modestie, cu umilință și cu forța grupului”

„Doresc în mod special să mulțumesc jucătorilor, tuturor, staff-ului meu care m-a înlocuit cu brio în această perioadă și toți au făcut-o într-un mod extraordinar. Avem un grup de jucători importanți, cu experiență, dar și tineri, cu toții merită aprecierea mea, a noastră, pentru tot ceea ce au făcut.

Acum, urmează un turneu de 10 finale în care trebuie să demonstrăm că suntem la înălțime. Jucăm cu modestie, cu umilință și cu forța grupului”, a declarat acesta, potrivit gsp.ro.

