Cristiano Bergodi nu se gândeşte încă la titlu: “Stăm cu picioarele pe pământ, nu trebuie să visăm”

Echipa Universitatea Cluj a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Universitatea Craiova, care a jucat în zece timp de 70 de minute, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Bergodi s-a distanţat la trei puncte în clasament.
“Felicit jucătorii mei. Au făcut un meci frumos. Am intrat foarte bine în acest meci. Eu consider că ei sunt cea mai bună echipă. Au fost în inferioritate numerică şi nu este foarte uşor în fotbalul modern.
Stăm cu picioarele pe pământ, nu trebuie să visăm. Sunt şase meciuri, 18 puncte… nu există acest discurs despre titlu.
Cred că Răzvan Zamfir, clubul, cei care au adus jucătorii, care s-au adaptat foarte repede. E un grup de jucători cu caracter frumos”, a declarat Bergodi, citat de Digi Sport.
Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în pay-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.
- Alex Chipciu rămâne cu picioarele pe pământ şi îşi avertizează colegii, după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Nu e relevant”
- Filipe Coelho, despre scorul şoc cu Universitatea Cluj: “Rezultatul este responsabilitatea mea!”
- Anunţ categoric al lui Jovo Lukic după victoria cu Universitatea Craiova: “Mă gândesc la titlu”
- Vladimir Screciu a surprins după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Sunt mândru de echipa mea, am arătat atitudine”
- U Cluj – U Craiova 4-0. Oltenii, înfrângere ruşinoasă! Ardelenii au câştigat disputa pentru şefia Ligii 1!