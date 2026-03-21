Cristiano Bergodi nu se gândeşte la titlu, după FC Argeş – U Cluj 0-1: “Nu există”. Ce a zis despre gafa lui Căbuz

Alex Masgras Publicat: 21 martie 2026, 23:11

Cristiano Bergodi, în timpul unui meci / Sport Pictures

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, nu se gândeşte la titlu nici măcar după ce echipa sa a urcat pe primul loc în Liga 1. “Şepcile roşii” au câştigat cu 1-0 pe terenul lui FC Argeş şi au egalat-o pe Universitatea Craiova. U Cluj a urcat pe primul loc datorită golaverajului mai bun.

Cu toate acestea, antrenorul italian a recunoscut la finalul meciului că nu se gândeşte deloc la titlu în acest moment şi că obiectivul este de a încheia în top 3, pe un loc de cupe europene.

În ceea ce priveşte gafa uriaşă a lui Căbuz, care a decis meciul, Cristiano Bergodi a dezvăluit că le-a transmis în prima repriză jucătorilor săi să aibă grijă cu pasele la portar, din cauza terenului prost de la magazin.

“Cel mai mare e rezultatul. E un rezultat un pic de şansă, dar şi un meci solid. Echipa nu i-a lăsat pe ei să aibă ocazii. Ok, şutul în bara transversală. Dar în general a fost bine. Probabil ne gândeam la o remiză, dar a apărut acest autogol. În prima repriză le-am atras fundaşilor noştri să nu dea mingea în zona părţii, ştie toată lumea. În prima repriză, când am dat o pasă acolo, a sărit mingea. Se întâmplă când e terenul aşa.

Jucăm acest play-off cu ambiţie, cu dorinţa de a ajunge în primele 3 locuri, pentru a ajunge în cupele europene. Venim din nou aici pentru meciul din semifinalele Cupei României. Ne aşteptăm la meciuri grele, suntem cu picioarele pe pământ.

Eu mă bucur că văd suporterii noştri că au venit aici, le mulţumesc pentru susţinerea lor. Trebuie spus. Eu nu vorbesc de titlu, nu vorbesc deloc. Nu există acest lucru. Am câştigat printr-o conjunctură astăzi, se putea termina 0-0. Îi felicit pe jucători că au făcut un meci solid. E foarte greu aici să câştigi”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit primasport.ro.

Clasamentul play-off-ului Ligii 1 după primele două etape

  • 1. U Cluj 33p (+2)
  • 2. Universitatea Craiova 33p (0)
  • 3. Rapid 31p (0)
  • 4. CFR Cluj 30p (0)
  • 5. FC Argeş 28p (0)
  • 6. Dinamo 26p (-2)
