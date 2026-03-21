Cristiano Bergodi nu se gândeşte la titlu, după FC Argeş – U Cluj 0-1: “Nu există”. Ce a zis despre gafa lui Căbuz

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U Cluj, nu se gândeşte la titlu nici măcar după ce echipa sa a urcat pe primul loc în Liga 1. “Şepcile roşii” au câştigat cu 1-0 pe terenul lui FC Argeş şi au egalat-o pe Universitatea Craiova. U Cluj a urcat pe primul loc datorită golaverajului mai bun.

Cu toate acestea, antrenorul italian a recunoscut la finalul meciului că nu se gândeşte deloc la titlu în acest moment şi că obiectivul este de a încheia în top 3, pe un loc de cupe europene.

În ceea ce priveşte gafa uriaşă a lui Căbuz, care a decis meciul, Cristiano Bergodi a dezvăluit că le-a transmis în prima repriză jucătorilor săi să aibă grijă cu pasele la portar, din cauza terenului prost de la magazin.

“Cel mai mare e rezultatul. E un rezultat un pic de şansă, dar şi un meci solid. Echipa nu i-a lăsat pe ei să aibă ocazii. Ok, şutul în bara transversală. Dar în general a fost bine. Probabil ne gândeam la o remiză, dar a apărut acest autogol. În prima repriză le-am atras fundaşilor noştri să nu dea mingea în zona părţii, ştie toată lumea. În prima repriză, când am dat o pasă acolo, a sărit mingea. Se întâmplă când e terenul aşa.

Jucăm acest play-off cu ambiţie, cu dorinţa de a ajunge în primele 3 locuri, pentru a ajunge în cupele europene. Venim din nou aici pentru meciul din semifinalele Cupei României. Ne aşteptăm la meciuri grele, suntem cu picioarele pe pământ.