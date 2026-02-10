Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut” - Antena Sport

Cristiano Bergodi a oferit o nouă replică, după atacul lui Daniel Pancu, în urma scandalului uriaș creat la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian s-a declarat deranjat de cele afirmate de tehnicianul rivalei din Ardeal.
Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au oferit scene incredibile după meci, antrenorul acuzându-l pe jucătorul advers de faptul că i-a adresat injurii pe parcursul meciului. Ambii au fost eliminați, iar italianul riscă o suspendare uriașă, de până la 12 luni.
Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu
Imediat după meci, Daniel Pancu a avut un discurs devastator și s-a plâns de modul violent în care Cristiano Bergodi a reacționat: „ Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea?”, a spus Pancu.
La câteva zile după meci, Cristiano Bergodi a venit cu o nouă replică pentru Daniel Pancu. Italianul nu înțelege de ce rivalul de pe banca CFR-ului a făcut astfel de declarații la adresa sa, acuzând faptul că Andrei Cordea l-a provocat.
„(N.r. Pancu v-a spus ceva?) Nu. Au fost declarații urâte despre mine, sincer. Eu recunosc că am greșit, nu trebuia să mă duc acolo, dar am luat jignirea înainte. După au fost gesturi obscene, nu trebuia să merg acolo. Nici nu vreau să mai vorbesc despre Daniel Pancu, am închis această discuție, nu vreau să știu nimic despre el, a făcut un lucru care nu a fost corect.
Putea fi orice alt antrenor străin, dar e vorba de persoana mea. Sunt declarații care nu se fac. Nu există despre un antrenor străin. Dar poate a fost presiunea meciului, miza, puteam și egala, dar să analizeze Comisia imaginile, ce am spus și eu, și cei de la CFR. Repet, îmi cer scuze, am fost și eu antrenor acolo, primul care a dus CFR în cupele europene. Nu mai contează asta, vom vedea cum se va analiza acest episod”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă.
- Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo
- LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR – Universitatea Cluj
- „Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova
- Ștefan Baiaram, pus la punct după episodul cu suporterul lui Dinamo: „Nu trebuie să te iei la bătaie”
- A câștigat 26 de trofee cu Real Madrid, dar va pleca la finalul acestui sezon