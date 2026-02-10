Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut” - Antena Sport

Cristiano Bergodi a oferit o nouă replică, după atacul lui Daniel Pancu, în urma scandalului uriaș creat la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian s-a declarat deranjat de cele afirmate de tehnicianul rivalei din Ardeal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au oferit scene incredibile după meci, antrenorul acuzându-l pe jucătorul advers de faptul că i-a adresat injurii pe parcursul meciului. Ambii au fost eliminați, iar italianul riscă o suspendare uriașă, de până la 12 luni.

Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu

Imediat după meci, Daniel Pancu a avut un discurs devastator și s-a plâns de modul violent în care Cristiano Bergodi a reacționat: „ Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea?”, a spus Pancu.

La câteva zile după meci, Cristiano Bergodi a venit cu o nouă replică pentru Daniel Pancu. Italianul nu înțelege de ce rivalul de pe banca CFR-ului a făcut astfel de declarații la adresa sa, acuzând faptul că Andrei Cordea l-a provocat.

„(N.r. Pancu v-a spus ceva?) Nu. Au fost declarații urâte despre mine, sincer. Eu recunosc că am greșit, nu trebuia să mă duc acolo, dar am luat jignirea înainte. După au fost gesturi obscene, nu trebuia să merg acolo. Nici nu vreau să mai vorbesc despre Daniel Pancu, am închis această discuție, nu vreau să știu nimic despre el, a făcut un lucru care nu a fost corect.