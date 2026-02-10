Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut”

Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: „Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut”

Viviana Moraru Publicat: 10 februarie 2026, 18:20

Comentarii
Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu: Nu vreau să știu nimic despre el. Nu e corect ce a făcut”

Cristiano Bergodi, la U Cluj/ Sport Pictures

Cristiano Bergodi a oferit o nouă replică, după atacul lui Daniel Pancu, în urma scandalului uriaș creat la finalul partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul italian s-a declarat deranjat de cele afirmate de tehnicianul rivalei din Ardeal.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristiano Bergodi și Andrei Cordea au oferit scene incredibile după meci, antrenorul acuzându-l pe jucătorul advers de faptul că i-a adresat injurii pe parcursul meciului. Ambii au fost eliminați, iar italianul riscă o suspendare uriașă, de până la 12 luni. 

Cristiano Bergodi, o nouă replică dură pentru Daniel Pancu 

Imediat după meci, Daniel Pancu a avut un discurs devastator și s-a plâns de modul violent în care Cristiano Bergodi a reacționat: „ Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea?”, a spus Pancu. 

La câteva zile după meci, Cristiano Bergodi a venit cu o nouă replică pentru Daniel Pancu. Italianul nu înțelege de ce rivalul de pe banca CFR-ului a făcut astfel de declarații la adresa sa, acuzând faptul că Andrei Cordea l-a provocat. 

„(N.r. Pancu v-a spus ceva?) Nu. Au fost declarații urâte despre mine, sincer. Eu recunosc că am greșit, nu trebuia să mă duc acolo, dar am luat jignirea înainte. După au fost gesturi obscene, nu trebuia să merg acolo. Nici nu vreau să mai vorbesc despre Daniel Pancu, am închis această discuție, nu vreau să știu nimic despre el, a făcut un lucru care nu a fost corect.  

Reclamă
Reclamă

Putea fi orice alt antrenor străin, dar e vorba de persoana mea. Sunt declarații care nu se fac. Nu există despre un antrenor străin. Dar poate a fost presiunea meciului, miza, puteam și egala, dar să analizeze Comisia imaginile, ce am spus și eu, și cei de la CFR. Repet, îmi cer scuze, am fost și eu antrenor acolo, primul care a dus CFR în cupele europene. Nu mai contează asta, vom vedea cum se va analiza acest episod”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Observator
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei
Fanatik.ro
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei
20:14
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa
20:00
LIVE TEXTCFR Cluj – Rapid 0-0. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României
20:00
LIVE VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa se joacă ACUM. Florinel Coman, titular în meciul „de foc” din Liga Campionilor Asiei
19:34
Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo
19:26
LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR – Universitatea Cluj
18:50
„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 5 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 6 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt