Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Csikszereda - Metaloglobus 2-2. Remiză spectaculoasă între cele două nou promovate - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Csikszereda – Metaloglobus 2-2. Remiză spectaculoasă între cele două nou promovate

Csikszereda – Metaloglobus 2-2. Remiză spectaculoasă între cele două nou promovate

Daniel Işvanca Publicat: 22 septembrie 2025, 19:59

Comentarii
Csikszereda – Metaloglobus 2-2. Remiză spectaculoasă între cele două nou promovate

Csikszereda - Metaloglobus / SPORT PICTURES

Csikszereda și Metaloglobus București au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale rundei din Liga 1. Cele două formații nou promovate s-au luptat de la egal la egal pentru cele trei puncte puse în joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa gazdă a condus de două ori, însă de fiecare data gruparea antrenată de Mihai Teja a revenit de fiecare dată pentru a echilibra situația pe tabelă.

Csikszereda și Metaloglobus rămân fără victorie în actualul sezon

Scorul a fost deschis în minutul 17 de maghiarul Szabolcs Szalay, care a fost servit excelent de Anderson Ceara. Răspunsul echipei antrenate de Mihai Teja a venit rapid.

David Irimia a restabilit egalitatea în minutul 33, iar acesta a fost și scorul pauzei, în ciuda faptului că ciucanii au mai punctat încă o dată. Reușita lui Bakos a fost anulată pentru un ofsaid.

În partea secundă, jocul a continuat să aibă un ritm bun. Bucureștenii au reușit pentru a doua să revină în meci și au punctat încă o dată prin Yassine Zakir.

Reclamă
Reclamă

Ambele formații rămân în continuare fără victorie în actualul sezon al Ligii 1. Situația este una îngrijorătoare în contextul luptei pentru evitarea retrogradării.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Observator
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
21:00
UPDATECeremonia de decernare a Balonului de Aur a început! Clasamentul până la locul 10
21:00
LIVE SCOREDinamo – Farul 0-0. “Câinii” ţintesc locul 2 în Liga 1
20:52
VideoJurnal Antena Sport | David Popovici e rapid şi pe bicicletă
20:51
Victor Angelescu îi ia apărarea lui Alex Dobre, după incidentul cu suporterii: „Avem informații că nu sunt fanii Rapidului”
20:39
Mihai Stoica a reacționat după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt: “Să fie amendați!”
20:01
Nicolae Dică, OUT de la Concordia Chiajna! Anunțul oficial
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 2 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 5 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 6 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”