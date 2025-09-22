Csikszereda - Metaloglobus 2-2. Remiză spectaculoasă între cele două nou promovate - Antena Sport

Csikszereda și Metaloglobus București au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale rundei din Liga 1. Cele două formații nou promovate s-au luptat de la egal la egal pentru cele trei puncte puse în joc.

Echipa gazdă a condus de două ori, însă de fiecare data gruparea antrenată de Mihai Teja a revenit de fiecare dată pentru a echilibra situația pe tabelă.

Csikszereda și Metaloglobus rămân fără victorie în actualul sezon

Scorul a fost deschis în minutul 17 de maghiarul Szabolcs Szalay, care a fost servit excelent de Anderson Ceara. Răspunsul echipei antrenate de Mihai Teja a venit rapid.

David Irimia a restabilit egalitatea în minutul 33, iar acesta a fost și scorul pauzei, în ciuda faptului că ciucanii au mai punctat încă o dată. Reușita lui Bakos a fost anulată pentru un ofsaid.

În partea secundă, jocul a continuat să aibă un ritm bun. Bucureștenii au reușit pentru a doua să revină în meci și au punctat încă o dată prin Yassine Zakir.